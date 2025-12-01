El curioso bono que saca a la luz el Celta para financiar su ciudad deportiva

La presidenta del Celta, Marian Mouriño, anunció este lunes, durante la Junta General de Accionistas, la creación de un "bono celtista" para que los aficionados celestes puedan formar parte de la financiación del proyecto Celta 360, que el club construye en la ciudad deportiva Afouteza de Mos.

La entidad gallega prevé invertir en este proyecto más de 100 millones de euros para construir un mini estadio, cinco nuevos campos de entrenamiento para los equipos de base, un Centro de Formación, donde se impartirán ciclos universitarios y de FP en materias relacionadas con la salud y el deporte, una residencia para los jugadores de la cantera, una zona de restauración y un hotel.

"Miramos al futuro con ilusión y con la convicción de que estamos a punto de dar un salto decisivo con el proyecto más transformador de nuestra historia: Celta360", comentó Mouriño, para quien este "ambicioso" proyecto impulsará "el crecimiento de nuestra cantera, la formación, la atracción de talento y la innovación en el deporte".

"Abriremos parte de esta financiación al celtismo, porque queremos, como todo lo que hacemos, que seáis parte de este crecimiento y podáis participar en un Bono Celtista, que permitirá que este proyecto sea un proyecto de todos", incidió.

La pregunta que se hacen los aficionados olívicos es que ganarán con el Bono Celtista, una pregunta que ha quedado en el aire y que nadie ha podido responder. ¿Será una forma de sacar dinero a los abonados disfrazándola en forma de Bono o tendrá alguna ventaja para el aficionado que se rasque el bolsillo para financiar la Ciudad Deportiva del club?