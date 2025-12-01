El mítico delantero búlgaro Luboslav Penev, que destapó el tarro de las esencias durante una década en el fútbol español (1989-1999), se encuentra hospitalizado en una clínica de Alemania en estado grave debido a un cáncer de riñón que ha empeorado en las últimas semanas.

Lubo se encuentra en una situación médica de extrema gravedad. Pérdida de peso alarmante, el tumor es tan agresivo que se ha descartado aplicarle un tratamiento de quimioterapia. Según apunta DSport, su esposa, Kristina Yulianova acaba de abrir una cuenta bancaria de donaciones para afrontar los cuantiosos gastos de la hospitalización. A sus 59 años, su extrema debilidad complica mucho su futuro. Los médicos valoran cual puede ser la mejor manera de poder tratarlo.

Penev ya sufrió un cáncer testicular en 1994 durante su etapa en el Valencia, lo que le hizo perderse el Mundial de Estados Unidos. Una enfermedad que fue clave para que Jesús Gil le abriera la puerta del Atlético para fichar por el Compostela, tras una promesa a José María Caneda.