El Barça necesitaba dar un golpe de autoridad para reivindicar su condición de líder y la encontró en una noche de fútbol de muchos quilates, de las que obligan al espectador a levantarse del asiento, a veces por la tensión de un duelo como éstos y otras por el espectáculo. Los azulgranas han tumbado al Atlético de Madrid (3-1), en partido adelantado de la jornada 19 por la Supercopa de España, un partido grande entre dos grandes, de ritmo frenético, golpes encajados y respuestas inmediatas. Una de esas batallas que deciden clasificaciones y que, sobre todo, definen momentos. El Barça está en uno dulce y el Atlético, que llegaba instalado en una nube tras siete victorias consecutivas, ha vuelto a hincar la rodilla en el Camp Nou.

La victoria no solo eleva a los de Hansi Flick a un liderato más sólido —seis puntos ya sobre el propio Atlético—, sino que envía un mensaje inequívoco al Real Madrid antes de su complicada visita a San Mamés, este mismo miércoles. Este Barça quiere estar ahí, quiere competir y quiere mandar. Y en esta ocasión lo hizo desde la remontada, desde la madurez y desde una resistencia final que recordó a los equipos campeones: ganan cuando toca y sufren cuando no queda otra.

El partido arrancó con esa sensación de vértigo que suele envolver los partido entre el Barça y el Atlético. Los de Flick salieron más verticales, más decididos, con Lamine Yamal y Raphinha tomando las riendas desde los costados. El cuadro colchonero, en cambio, se mostró reactivo, obligado muy pronto a sustituir a Johnny Cardoso tras un golpe fortuito con Dani Olmo. Un contratiempo que anunciaba una noche larga en la medular rojiblanca.

Pero la primera dentellada llegó del lado colchonero. La altísima línea defensiva blaugrana volvió a quedar expuesta y Álex Baena lo aprovechó a la perfección: atacó el espacio, controló un envío profundo y resolvió ante Joan Garcia con una picadita sensacional con el exterior. El gol fue anulado en directo, pero el VAR corrigió y validó el 0-1. Definición quirúrgica del fuera de juego… y de la fragilidad del Barça a la espalda.

Pero la reacción culé fue inmediata. Este Barça ha encontrado en Pedri, Lamine y Raphinha una sociedad que carbura como un motor fino. Y fue el canario quien filtró un pase entre líneas a la espalda de la defensa para que Raphinha fintara con la zurda, empujara con la diestra y pusiera el 1-1 en el luminoso. Un gol que devolvía la igualdad solo seis minutos después, y también la sensación de que ambos equipos estaban llamados a sufrir y a disfrutar por igual.

A partir de ahí, el primer acto se convirtió en una montaña rusa. El Barça llevó la iniciativa, pero Joan Garcia tuvo que salir casi al centro del campo para corregir un error clamoroso de Cubarsí y evitar el segundo gol rojiblanco. En el área contraria, el colegiado De Burgos señaló un penalti claro de Pablo Barrios sobre Dani Olmo. Lewandowski, todo un especialista, lo lanzó falta y mandó el balón a las nubes para sorpresa de todos.

El polaco rozó el gol justo después con un cabezazo perfecto, a centro de Lamine Yamal, que Oblak salvó con una parada escandalosa. Tampoco Balde acertó tras una galopada de las suyas. El descanso llegó como un alivio para ambos, empate justo y partido caliente.

El segundo tiempo fue cosa del Barça, un equipo que a ratos se reconoce por su verticalidad quirúrgica y que otras veces se disfraza de bloque compacto, casi de equipo alemán. Una mezcla peligrosa cuando funciona. Y funcionó. El tramo decisivo llegó en el 65’, tras unos minutos de toque fino y dominio claro. Dani Olmo, en estado de gracia, puso el 2-1, culminando una gran jugada colectiva, antes de caer mal sobre la clavícula. Tuvo que ser sustituido por Marcus Rashford, pero el gol despertó por completo al Camp Nou.

El Barça olió sangre. Lamine rozó el 3-1 con una jugada marca de la casa, Pedri tuvo que ser atendido por molestias y el equipo bailaba entre abrir brecha o hundirse en el intercambio final que proponía el Atleti. Y vaya si llegó ese intercambio. Simeone adelantó líneas y los rojiblancos encontraron espacios que antes eran murallas. El ejemplo perfecto, la jugada clamorosa del 80’: Thiago Almada, tras un error grosero en la salida azulgrana, dejó sentado a Joan Garcia, lo tenía todo de cara… y la mandó fuera. De esas ocasiones que marcan semanas.

A partir de ahí, el Barça se encogió atrás, con una defensa de cinco inédita esta temporada, y Joan Garcia volvió a ser decisivo en dos acciones ante Sorloth, el verdugo del pasado curso. Flick ajustó las piezas, retiró a un Lamine exhausto y dio entrada a Christensen para cerrar el centro. El objetivo era claro: resistir como fuera. Rashford, que había entrado por Olmo, se convirtió en el vía crucis rojiblanco en el añadido. Dos carreras suyas obligaron a Oblak a intervenir y destaparon lo que vendría después.

En el 96’, con el Atlético volcado, Dro y Casadó conectaron en la zona interior, Balde arrancó por la izquierda y sirvió un pase tenso al corazón del área. Allí apareció Ferran Torres: el Tiburón controló, pensó y cruzó con serenidad para firmar el 3-1 definitivo. La grada explotó y el Barça respiró. El Atlético, valiente pero impreciso, acabó muriendo en el área sin encontrar premio. Pero fueron arreones sueltos que no deben ocultar la realidad: y es que el Barça fue mejor y mereció los tres puntos ante un Atlético que tiene muchas cosas que pulir.



Ficha técnica

FC Barcelona, 3: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Pedri (Dro, min.74); Lamine Yamal (Christensen, min.88), Olmo (Rashford, min.66), Raphinha (Casadó, min.73); y Lewandowski (Ferran Torres, min.67)

Atlético de Madrid, 1: Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Hancko; Ruggeri; Johnny (Koke, min.14; Griezmann, min.75), Barrios; Giuliano (Sorloth, min.63), Baena (Almada, min.62), Nico González (Gallagher, min.46); y Julián Álvarez.

Goles: 0-1, min. 19: Baena. 1-1, min. 26: Raphinha. 2-1, min. 65: Olmo. 3-1, min. 90+6: Ferran Torres

Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoechea (Comité vizcaíno). Mostró tarjeta amarilla a Baena (min.41) y Gerard Martín (min.45+2)

Incidencias: Partido adelantado de la jornada 19 de LaLiga disputado en el Spotify Camp Nou ante 45.205 espectadores