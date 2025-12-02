Xabi Alonso se la juega en San Mamés y reconoce que ha vuelto a hablar con Florentino Pérez

Xabi Alonso ha pasado por rueda de prensa en la previa del duelo, clave para su futuro, ante el Athletic en San Mamés.

Alonso, del que cada día hay más dudas en la cúpula del Real Madrid -hay una parte en el club que consideran que él no es el culpable de que el equipo no termine de arrancar-, no puede permitirse más tropiezos y dudas con el juego y las sensaciones de un equipo que ha involucionado de manera evidente en el último mes.

No se ha escondido el técnico vasco que reconoce que ha vuelto a tener una conversación con Florentino Pérez para intentar revertir la situación -el bajón en el mes de noviembre es terrible), también con los jugadores: "Son cosas de vestuario, hablamos de la unión que necesitamos y cosas a mejorar para ser constantes en el juego. Cómo podemos romper esta dinámica. Mañana es una buena oportunidad", dijo Xabi, que confirmó también su charla con el presidente: "Sí, las conversaciones son muy positivas, en buen tono y queriendo revertir los resultados".

Xabi sabe que jugar en San Mamés siempre es especial: "Es un clásico del fútbol español y siempre hay buen ambiente. Tienes que jugar con concentración teniendo en cuenta las experiencias pasadas".

Los resultados y las sensaciones de los últimos partidos han dejado tocado a un Xabi que entiende perfectamente lo que es el Real Madrid y las voraces críticas: "Estamos donde estamos, en Liga y Champions. Convivimos con la exigencia y críticas. Nos centramos en lo que podemos mejorar y ganar partidos para estar donde queremos estar en abril/mayo".

No quiso mojarse sobre si el equipo debe reforzarse en el mes de enero -bastante tiene con pensar en comerse el turrón aún como técnico del Real Madrid-: "No son preguntas para mí. Lo mío es el partido de mañana, prepararlo. Queda mucho y está todo igualado. Queda mucho por disputar y puede dar muchas vueltas. Nos está costando, pero es la realidad. Tenemos una plantilla amplia para poder competir. Noviembre no ha ido como nos hubiese gustado, yo confío en la calidad de este grupo para tener opciones de todo".

Reconoce que no ha sido justo con Gonzalo: "Puede que no esté jugando todos los minutos que merecería, pero es muy inteligente, sabe donde está y está siempre preparado".

A la hora de responder a la pregunta, que todo el mundo se hace a día ya 2 de diciembre, de a qué juega su Madrid, Alonso responde con un escueto: "A fútbol".

Sobre los motivos que puedan explicar el bajón del equipo en el último mes, Alonso afirma que: "El equipo en general ha perdido un poco de calidad de juego, de energía".

Xabi habla de Bellingham: "Estoy en el día a día con él, le veo con ganas. Comparte la sensación de todos después de no ganar. La exigencia es máxima. Jude es parte de ello y tenemos que ayudarnos entre todos".

El futuro lo quiere mirar con optimismo: "El calendario es exigente para todos. Mantener un nivel siempre es complicado, pero podemos mejorarlo. La presión, la regularidad... Todo viene de cuando tienes un buen feeling. Queremos llegar a ese punto", que admite que hay que mejorar en la presión y en la intensidad. "Los jugadores tienen claro qué queremos hacer y cómo podemos mejorarlo. Sin organización es imposible y para eso hay que trabajarlo. La segunda parte ante el Girona mejoramos mucho y no pudimos marcar ese segundo gol. Parte todo de controlar el convencimiento y la fase defensiva. Si no atacas bien no defiendes bien, y al contrario".

También habló sobre Mbappé: "Mbappé lleva una temporada completa en Madrid. El año pasado ya sabéis cómo salió. Su rendimiento es muy bueno... pero ya he dicho que los goles no pueden ser sólo cosa de Kylian. Como él da mucho más que eso. Liderazgo, influencia... mucho del día a día. Y muy importante".

Por último se acordó de Araujo, apoyó la decisión del defensa uruguayo que ha pedido a su club un tiempo de parón para recuperarse anímicamente de un mal momento, y aseguró que los jugadores "no son máquinas".

"Hay que respetar las sensaciones y necesidades de los jugadores. No son máquinas, son personas. Hay mucha exigencia y responsabilidad en todos los contextos", afirmó un Alonso que deseó una pronta recuperación al defensa del Barcelona. "Si han decidido parar y es por el bien del chico, me parece lógico", añadió.