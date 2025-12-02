Zinedine Zidane sigue siendo un tremendo jugón. La calidad se le sigue cayendo al galo de los bolsillos. A sus 53 años se ha filtrado un pequeño extracto de una pachanga que jugó con unos adolescentes.

Zinedine Zidane playing pickup football recently. He’s still got it, WOW! pic.twitter.com/7w2KPjTVHf — 10 (@Kylian) December 1, 2025

Son solo 18 segundos pero es pura magia verle controlar un balón. Uno de los jugadores más elegantes conduciendo el balón en un terreno de juego.

El motivo por el que no volverá al Madrid

Zidane, que espera paciente tomar las riendas de la selección francesa en sustituto de Deschamps tras el Mundial, jamás volverá al Real Madrid si Juni Calafat sigue en el club. Y es que el jefe de captación internacional del Real Madrid fue uno de los grandes culpables de su marcha anterior. No confía nada en Zinedine y solo si se impone el criterio de Florentino y le aseguran que la dirección deportiva no le va a torpedear, Zidane se plantearía su vuelta al conjunto merengue como entrenador.