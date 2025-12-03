La mala noticia para el Madrid en San Mamés: Preocupantes lesiones de Camavinga y Trent

El inglés Trent Alexander-Arnold, lateral derecho del Real Madrid, y el francés Eduardo Camavinga, centrocampista, se marcharon del terreno de juego del partido ante el Athletic Club en San Mamés debido a problemas físicos que, según fuentes del club, son "preocupantes" tras las primeras exploraciones.

Trent se tiró al césped tras despejar un balón, quejándose del muslo izquierdo, y se fue directamente al vestuario en el minuto 54, dejando su lugar a Raúl Asencio.

Un Trent que apunta a sufrir su tercera lesión en su primera temporada en el Real Madrid. Unas molestias musculares en julio y del 16 de septiembre al 16 de octubre estuvo fuera debido a una lesión muscular en el bíceps femoral en la pierna izquierda.

Por su parte, Camavinga sintió dolor en el tobillo izquierdo y, tras intentar continuar durante unos instantes, acabó por pedir el cambio en el minuto 69 para que entrase el turco Arda Güler al partido.

Un Camavinga que ya estuvo de baja en el inicio de temporada durante 37 días por un esguince en el tobillo derecho.