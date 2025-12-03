Marcelo, Casillas, DjMariiO y Spursito lideran LALIGA FC 26 COMMUNITY CHALLENGE, donde la comunidad decide

LALIGA FC 26 COMMUNITY CHALLENGE regresa el 9 de diciembre a Callao City Lights con una nueva edición que reúne a leyendas de LALIGA y creadores de contenido.

Cogiendo el testigo de LALIGA FC 25 RUSH —la activación con mayor alcance en la historia de LALIGA junto a EA SPORTS™—, este nuevo formato mantiene el icónico duelo entre streamers y leyendas, dividido en dos partes: una primera, jugada dentro del EA SPORTS FC 26 y una segunda, disputada en terreno de juego real.

LALIGA Classic XI Team

Este año, los aficionados tomarán el control en tiempo real de las decisiones clave durante el partido, reflejando la visión central de EA SPORTS FC 26. Los protagonistas del encuentro serán en LALIGA CLASSIC TEAM Marcelo, Iker Casillas, Forlán, Jose Mª Gutiérrez ‘Guti’ y Joan Capdevila. El equipo de streamers lo integran DjMariiO, Westcol, Lucía Borró, Darío Eme Hache y Spursito.

Además, la retransmisión podrá seguirse a través del operador nacional DAZN, así como en el canal de YouTube de DjMaRiiO y en los canales oficiales de LALIGA. LALIGA FC 26 COMMUNITY CHALLENGE reunirá a diez protagonistas —cinco de ellos líderes absolutos de la comunidad y cinco leyendas de LALIGA Classic XI— en un enfrentamiento que fusionará espectáculo, inmersión y participación colectiva. Streamers y leyendas competirán en un formato que evoluciona la propuesta de 2024 y que convierte a la audiencia en el motor de la competición. Por primera vez, los aficionados influirán en el partido a través de votaciones en directo en MILIGA, en las comunidades de creadores y en los canales oficiales de LALIGA.

Esta edición introduce otra novedad: el Equipo de Leyendas competirá bajo el nombre oficial "LALIGA CLASSIC XI TEAM", disponible en Partido Rápido y Rush en EA SPORTS FC 26, que ahora incorpora una plantilla oficial formada por las leyendas más icónicas de LALIGA. A los cinco que competirán en el LALIGA FC 26 COMMUNITY CHALLENGE se unen otros nombres como Zinedine Zidane, Andrés Iniesta o Xavi Hernández, todos ellos disponibles desde el 2 de diciembre.

Jorge de la Vega, director general de Negocio de LALIGA, destaca la relevancia del evento: "Con esta edición damos un paso decisivo: la comunidad deja de observar para convertirse en el motor del partido. Desde LALIGA y EA SPORTS seguimos rompiendo barreras, impulsando experiencias que conectan el fútbol y el universo digital…".

Tras el éxito de la pasada edición —con más de 2 millones de espectadores online, 73.000 asistentes presenciales, 91 millones de impresiones orgánicas y 900 impactos en medios de 39 países— LALIGA y EA SPORTS™ dan un paso más para consolidar este evento como la cita anual de referencia en la cultura fútbol–entretenimiento en España.

La elección de un cine, Callao City Lights, como escenario refuerza esa voluntad de romper barreras entre el fútbol, el entretenimiento y la cultura. Con esta nueva edición, y con la incorporación del LALIGA CLASSIC XI TEAM, ambas instituciones reafirman su compromiso con la innovación y con una comunidad que no solo participa: decide. LALIGA FC 26 COMMUNITY CHALLENGE sigue construyendo Transforming the game, el universo conjunto entre LALIGA y EA SPORTS™, la iniciativa que une a ambas en su compromiso por construir el fútbol del futuro.