La modernización de los estadios de LALIGA impulsa nuevos ingresos y refuerza el vínculo con las ciudades

Los clubes de LALIGA continúan trabajando en transformar sus estadios en plataformas capaces de integrar deporte, hospitality, entretenimiento y actividad corporativa, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del modelo de negocio y fortalecer el vínculo con sus comunidades.

En un país donde el fútbol es un motor de identidad cultural y una herramienta de atracción para millones de visitantes, las infraestructuras deportivas se están consolidando como espacios multifuncionales que generan valor económico y social durante todo el año. En esta línea, la Oficina de Clubes de LALIGA impulsa y acompaña a las entidades en el desarrollo de proyectos estratégicos que permitan modernizar sus activos y maximizar su rendimiento. El reciente viaje de explotación de infraestructuras celebrado en París reunió a más de treinta clubes para analizar de primera mano modelos de gestión y explotación integral aplicados a recintos de referencia.

En este contexto, el Valencia CF avanza en uno de los proyectos con mayor capacidad transformadora. Su director de Marketing y Comercial, Jorge García, subraya que el nuevo Mestalla está diseñado para situar a la ciudad en el circuito internacional de grandes eventos. "El nuevo Mestalla es un estadio para albergar eventos de todo tipo. Un estadio de 70.000 espectadores colocará Valencia de nuevo en el mapa de los grandes conciertos y eventos internacionales". García señala que el recinto tendrá un funcionamiento continuo con impacto directo en la economía local. "El estadio, por supuesto, un estadio de 365 días al año, creará puestos de trabajo, oportunidades y riqueza para la ciudad, no solamente a nivel de impuestos, sino también de trabajos directos y de generación de negocios, tanto para el Valencia Club de Fútbol como para los residentes de alrededor, restauración u hoteles". La propuesta incluye diez niveles de hospitality, unas quince salas preparadas para eventos en días sin partido, tres restaurantes con terrazas dedicados a la gastronomía mediterránea, una fan zone exterior de más de 5.000 metros cuadrados, un museo de la historia del club y una megastore distribuida en dos plantas.

El Girona FC trabaja en un planteamiento ligado al desarrollo territorial. Albert Bagó, director de Estrategias y Nuevos Negocios, defiende que la infraestructura debe integrarse en la ciudad y su tejido económico. "Somos un club muy local y es esencial que estos grandes proyectos no sean solo del club, sino de la ciudad y de la región. Nos gustaría que el proyecto ayudara a las empresas locales durante la construcción y también en la explotación". Bagó insiste en que el estadio debe estar activo todo el año. "Queremos ofrecer alternativas de ocio y comerciales para la región más allá de los días de partido, que al final son cada 15 días. Buscamos que el estadio sea un activo vivo para Girona". Para ello considera indispensable ampliar la oferta. "Un estadio abierto solo una vez cada 15 días no es rentable. Tiene que haber gastronomía, ocio alternativo y espacios para que las empresas puedan hacer eventos".

En A Coruña, el RC Deportivo diseña una infraestructura con vocación multidisciplinar. Manuel Hallet Rodríguez, director de Expansión y Crecimiento, explica que la propuesta apuesta por nuevas fuentes de ingresos y por experiencias ampliadas. "Estamos diseñando un proyecto versátil, que permita diversificar ingresos y ofrecer experiencias que trasciendan el fútbol". La iniciativa se articula alrededor de áreas gastronómicas con identidad local, espacios culturales, zonas para eventos corporativos, instalaciones para activación de marca y experiencias inmersivas relacionadas con el club. Todo ello bajo un enfoque de sostenibilidad estructural. "La sostenibilidad no será un añadido. Será un eje estructural del proyecto". Hallet destaca que esta transformación tiene un efecto directo en el territorio. "Nuestro objetivo es que el proyecto genere valor sostenible, tanto para el club como para la ciudad y el territorio. Con un estadio moderno y activo, la capacidad de atraer eventos deportivos, culturales y empresariales aumenta notablemente. Eso significa más visitantes, más pernoctaciones, más consumo local y un posicionamiento reforzado de A Coruña y su área metropolitana como destino deportivo y de experiencia".

Por su parte, CA Osasuna ha acelerado la diversificación de sus instalaciones con un abanico creciente de actividades. Iñigo Domeño, responsable de Explotación del club rojillo, explica que el estadio ya acoge iniciativas dirigidas a públicos muy distintos. "Las acciones que estamos llevando a cabo para diversificar los ingresos relacionados con la explotación de nuestras instalaciones son diversas. En el estadio ofrecemos tours adaptados a diferentes nichos como catas de vino o gymkhanas infantiles y también organizamos eventos corporativos, congresos, cenas de empresa, prebodas y celebraciones privadas". Además, Domeño señala que el siguiente objetivo "es incorporar eventos culturales de mayor formato, como conciertos y festivales de música, para seguir ampliando nuestras líneas de negocio y aprovechar al máximo el potencial de nuestras instalaciones". Por último, Domeño subraya que esta expansión se articula sin renunciar a la identidad del club. "Para nosotros, mantener nuestra esencia en el estadio y preservar nuestra idiosincrasia como club juega un papel fundamental. Osasuna es mucho más que un club dentro de Navarra".

Los proyectos de los clubes de LALIGA reflejan así una tendencia común, concibiendo los estadios como plataformas de desarrollo económico y social, y unos espacios abiertos a la comunidad capaces de atraer afición e inversión durante todo el año.