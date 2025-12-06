El FC Barcelona goleó (3-5) al Real Betis este sábado en la jornada 15 de LaLiga EA Sports a pesar de empezar encajando en La Cartuja (Sevilla), una nueva remontada del líder para presionar a sus perseguidores, encabezada por un 'hat-trick' de Ferran Torres.

El fútbol volvió a demostrar que no entiende de guiones cerrados. El motivo es que el FC Barcelona parecía tener el partido resuelto con un 1-5 a falta de un cuarto de hora, pero el Betis se aferró a la noche con dos goles que devolvieron la intensidad a un duelo desbordado desde el primer minuto. El 3-5 final no solo retrata la avalancha ofensiva, sino también una actuación arbitral que llegó en momentos clave y que condicionó el ritmo, el ánimo y la narrativa de un encuentro vibrante en La Cartuja.

En líneas generales, el equipo de Hansi Flick confío una vez más en su pegada, a pesar de las rotaciones y ausencias, sin Robert Lewandowski, Raphinha o Fermín, pensando en el duelo de Champions del martes contra el Eintracht Francfort. El Betis cumplió con la esperada exigencia sobre el líder y se adelantó a los seis minutos con Antony.

Sin embargo, al descanso mandaba un 1-4 para un Barça contundente, con Lamine Yamal jugando por dentro, la banda derecha para Roony Bardghji, autor de un golazo, y un Ferran en punta que marcó tres y pudo irse con alguno más.

⚽️ Ferran Torres 11'

⚽️ Ferran Torres 13'

La reanudación mantuvo la pauta frenética: ocasiones continuas, duelos individuales y ritmo alto. Pero el punto de inflexión llegó en el minuto 54, cuando se revisó una posible mano de Marc Bartra. El balón, que primero tocó en el cuerpo y después en la mano, generó más de dos minutos de dudas, protestas y un ambiente cargado en La Cartuja. Finalmente, Francisco Hernández Maeso señaló penalti.

La protesta bética fue inmediata y extendida: tarjetas para Ruibal y Deossa, diálogos con el cuarto árbitro y un estadio que no entendía del todo la interpretación. Lamine Yamal convirtió la pena máxima para poner el 1-5 en el minuto 59 en un partido que, hasta ese momento, parecía sentenciado.

Esa acción, más que el propio gol, marcó el tramo central. La crispación se instaló de manera evidente, y cada disputa posterior se cargó de tensión. El Betis, lejos de hundirse, lo utilizó como gasolina competitiva.

La reacción del Betis y el final inesperado

El equipo de Pellegrini tardó apenas unos minutos en encontrar energía nueva. En el 85, Abde peinó un saque de esquina y Llorente empujó el balón para el 2-5. La Cartuja, que había llegado a resignarse, volvió a creer.

Y solo cuatro minutos después, un penalti claro de Koundé sobre Abde –sin discusión y sin interrupciones esta vez– dio al Betis el 3-5 gracias a la definición del Cucho Hernández. El árbitro volvió a ser protagonista, primero al indicar la infracción y después al mostrar la amarilla al central francés.

Los últimos instantes fueron un asedio bético, con remates de Valentín y Ruibal que rozaron el cuarto. El Barça aguantó entre pérdidas, faltas y una gestión del tiempo que también generó protestas. El añadido de seis minutos añadió dramatismo a una noche ya movida.

El encuentro terminó convertido en un relato coral: goles en cascada, un Barcelona demoledor durante 70 minutos, un Betis capaz de devolver el pulso al partido y un arbitraje que intervino en momentos decisivos, especialmente con el penalti revisado que supuso el 1-5.

FICHA TÉCNICA

--RESULTADO: REAL BETIS, 3 - FC BARCELONA, 5. (1-4, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL BETIS: Vallés; Ruibal, Bartra (Llorente, min.61), Natan (Firpo, min.61; Ricardo, min.89), Valentín Gómez; Altimira (Nelson, descanso), Marc Roca, Fornals, Antony (Pablo, min.75), Abde y Cucho.

FC BARCELONA: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín (De Jong, min.63), Balde (Christensen, descanso); Eric García (Jofre, min.80), Pedri (Bernal, min.63), Roony (Fermín, min.68), Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.

--GOLES:

1 - 0, min.6, Antony.

1 - 1, min.11, Ferran.

1 - 2, min.13, Ferran.

1 - 3, min.31, Roony.

1 - 4, min.40, Ferran.

1 - 5, min.59, Lamine (penalti).

2 - 5, min.85, Llorente.

3 - 5, min.90, Cucho (penalti).

--ÁRBITRO: Hernández Maeso (C. Extremeño). Amonestó a Altimira (min.21), Nelson (min.58), Ruibal (min.67) y Valentín Gómez (min.87) por parte del Betis. Y a Martín (min.48) y Koundé (min.90) en el Barça.

--ESTADIO: La Cartuja, 64.562 espectadores.