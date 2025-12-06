Menú

Ferran Torres y un penalti riguroso lanzan al Barça en una goleada loca ante el Betis

El Barcelona remontó un inicio adverso ante el Betis con un triplete de Ferran Torres, afianzando su liderato en la Liga.

Los jugadores culés celebran uno de los tantos del encuentro ante el Betis (3-5). | Cordon Press

El FC Barcelona goleó (3-5) al Real Betis este sábado en la jornada 15 de LaLiga EA Sports a pesar de empezar encajando en La Cartuja (Sevilla), una nueva remontada del líder para presionar a sus perseguidores, encabezada por un 'hat-trick' de Ferran Torres.

El fútbol volvió a demostrar que no entiende de guiones cerrados. El motivo es que el FC Barcelona parecía tener el partido resuelto con un 1-5 a falta de un cuarto de hora, pero el Betis se aferró a la noche con dos goles que devolvieron la intensidad a un duelo desbordado desde el primer minuto. El 3-5 final no solo retrata la avalancha ofensiva, sino también una actuación arbitral que llegó en momentos clave y que condicionó el ritmo, el ánimo y la narrativa de un encuentro vibrante en La Cartuja.

En líneas generales, el equipo de Hansi Flick confío una vez más en su pegada, a pesar de las rotaciones y ausencias, sin Robert Lewandowski, Raphinha o Fermín, pensando en el duelo de Champions del martes contra el Eintracht Francfort. El Betis cumplió con la esperada exigencia sobre el líder y se adelantó a los seis minutos con Antony.

Sin embargo, al descanso mandaba un 1-4 para un Barça contundente, con Lamine Yamal jugando por dentro, la banda derecha para Roony Bardghji, autor de un golazo, y un Ferran en punta que marcó tres y pudo irse con alguno más.

La reanudación mantuvo la pauta frenética: ocasiones continuas, duelos individuales y ritmo alto. Pero el punto de inflexión llegó en el minuto 54, cuando se revisó una posible mano de Marc Bartra. El balón, que primero tocó en el cuerpo y después en la mano, generó más de dos minutos de dudas, protestas y un ambiente cargado en La Cartuja. Finalmente, Francisco Hernández Maeso señaló penalti.

La protesta bética fue inmediata y extendida: tarjetas para Ruibal y Deossa, diálogos con el cuarto árbitro y un estadio que no entendía del todo la interpretación. Lamine Yamal convirtió la pena máxima para poner el 1-5 en el minuto 59 en un partido que, hasta ese momento, parecía sentenciado.

Esa acción, más que el propio gol, marcó el tramo central. La crispación se instaló de manera evidente, y cada disputa posterior se cargó de tensión. El Betis, lejos de hundirse, lo utilizó como gasolina competitiva.

La reacción del Betis y el final inesperado

El equipo de Pellegrini tardó apenas unos minutos en encontrar energía nueva. En el 85, Abde peinó un saque de esquina y Llorente empujó el balón para el 2-5. La Cartuja, que había llegado a resignarse, volvió a creer.

Y solo cuatro minutos después, un penalti claro de Koundé sobre Abde –sin discusión y sin interrupciones esta vez– dio al Betis el 3-5 gracias a la definición del Cucho Hernández. El árbitro volvió a ser protagonista, primero al indicar la infracción y después al mostrar la amarilla al central francés.

Los últimos instantes fueron un asedio bético, con remates de Valentín y Ruibal que rozaron el cuarto. El Barça aguantó entre pérdidas, faltas y una gestión del tiempo que también generó protestas. El añadido de seis minutos añadió dramatismo a una noche ya movida.

El encuentro terminó convertido en un relato coral: goles en cascada, un Barcelona demoledor durante 70 minutos, un Betis capaz de devolver el pulso al partido y un arbitraje que intervino en momentos decisivos, especialmente con el penalti revisado que supuso el 1-5.

FICHA TÉCNICA

--RESULTADO: REAL BETIS, 3 - FC BARCELONA, 5. (1-4, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL BETIS: Vallés; Ruibal, Bartra (Llorente, min.61), Natan (Firpo, min.61; Ricardo, min.89), Valentín Gómez; Altimira (Nelson, descanso), Marc Roca, Fornals, Antony (Pablo, min.75), Abde y Cucho.

FC BARCELONA: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín (De Jong, min.63), Balde (Christensen, descanso); Eric García (Jofre, min.80), Pedri (Bernal, min.63), Roony (Fermín, min.68), Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.

--GOLES:

1 - 0, min.6, Antony.

1 - 1, min.11, Ferran.

1 - 2, min.13, Ferran.

1 - 3, min.31, Roony.

1 - 4, min.40, Ferran.

1 - 5, min.59, Lamine (penalti).

2 - 5, min.85, Llorente.

3 - 5, min.90, Cucho (penalti).

--ÁRBITRO: Hernández Maeso (C. Extremeño). Amonestó a Altimira (min.21), Nelson (min.58), Ruibal (min.67) y Valentín Gómez (min.87) por parte del Betis. Y a Martín (min.48) y Koundé (min.90) en el Barça.

--ESTADIO: La Cartuja, 64.562 espectadores.

