Bale habla claro sobre el trato que recibió de los medios españoles en su etapa en el Real Madrid

Siempre fue el patito feo de gran parte de la prensa deportiva española. El muñeco del pim pam pum. La diana fácil. En cada parón de selecciones, cuando no había información, era el comodín de parte de la prensa. El malo de la película. El joker. El jugador de golf. El que, decían, no sabía español. El que era un mal profesional, decían... La realidad es que Gareth Bale habla perfectamente español y era muy respetado en el vestuario por compañeros y cuerpo técnico. Su único pecado fue preocuparse únicamente de jugar al fútbol, no dar titulares ni bailarle el agua a la prensa -otros se la ganaban filtrando información-.

Intentaron hacerle la vida imposible pero nadie podrá jamás quitarle la etiqueta de jugadorazo del Real Madrid. El galés se sinceró en una entrevista y aseguró que los medios españoles lo "crucificaron" cuando salió con una pancarta que ponía "Wales. Golf. Madrid. In That Order" durante la celebración por la clasificación de Gales a la Eurocopa 2020 y reconoció que fue "ingenuo" por no defenderse.

"Estaba celebrando con mis compañeros y alguien puso la bandera delante. ¿Qué se supone que debía hacer? No podía tirarla al suelo, era la bandera de mi país. Los medios españoles me crucificaron", expresó el extremo, que se retiró del fútbol profesional tras el Mundial de Catar 2022 con 33 años, en una entrevista a GC Magazine.

"Nunca jugué tanto al golf como dijeron. La gente inventó una imagen sobre mí que no era real. La gente cree lo que lee y yo probablemente fui ingenuo por no defenderme", añadió el también exfutbolista de los clubes ingleses Southampton y Tottenham, además del estadounidense Los Ángeles.

Bale, que conquistó cinco Ligas de Campeones y tres Ligas con el club merengue, explicó que cuatro días después jugó en el estadio Santiago Bernabéu ante la Real Sociedad con un ambiente adverso.

"Todavía recuerdo aquel partido en el que entré los últimos 30 minutos. Me pitaron sin parar y al final me aplaudían porque jugué muy bien. Mi agente me llamó y me dijo: 'Estás loco, literalmente. Nadie puede soportar esa presión y salir a hacer esas cosas; eres raro'. Le dije que menos mal que era fuerte mentalmente porque no sabía si otras personas lo hubieran soportado", afirmó.

"Muchos jugadores van a Madrid para ser galácticos, pero yo fui a jugar al fútbol. Lo que logré como jugador galés en el extranjero fue increíble", completó.

El exjugador, que confesó que su mejor gol fue la chilena contra el Liverpool en la final de la Liga de Campeones de 2018, que el Real Madrid ganó en Kiev, explicó los motivos que le llevaron a dejar el fútbol profesional.

"La gente no sabe por lo que pasas en casa. Llegó un punto en el que entendí que la vida es más que fútbol. Mi padre enfermó y eso influyó mucho", explicó.