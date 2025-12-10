Es uno de los preferidos de gran parte del madridismo. Su paso por el Real Madrid no dejó indiferente a nadie. Fue clave para los éxitos venideros y consiguió fundir a Pep Guardiola. José Mourinho es uno de los entrenadores que más huella dejó en su paso por el Santiago Bernabéu.

Con Xabi Alonso en el alambre su nombre vuelve a salir a la palestra por el deseo de parte de los más nostálgicos aficionados merengues de traer de vuelta al sargento portugués para poner orden en el vestuario. Mourinho, actual entrenador del Benfica, se ha encargado de enterrar rápidamente las posibilidades de un posible regreso.

En la rueda de prensa previa al duelo de Champions que medirá al Benfica y al Nápoles, Mou dejó muy claro que su etapa en el Real Madrid quedó completamente cerrada: "No hay necesidad de cerrarlo, ya está cerrado. El asunto ya está cerrado… Olvídalo", expresó el técnico luso cuando le mencionaron que la afición del Real Madrid podía quererle de regreso.

Xabi Alonso se juega gran parte de su futuro este miércoles en el duelo de Champions League frente al Manchester City. Figuras relevantes de la cúpula han perdido totalmente la confianza en el técnico vasco y abogan por destituirlo cuanto antes y apostar, como adelantó Libertad Digital el pasado lunes, por dar la alternativa a Raúl González Blanco. Florentino, sin embargo -estando bastante desencantado con Xabi Alonso- no ve clara la destitución -sería quemar un cartucho- y es partidario de dar confianza al vasco, en parte por lo poco que le atraen las alternativas a Xabi -a Pérez nunca le ha enamorado la figura de Raúl, de hecho siempre ha tenido más estima por Arbeloa o Solari que serían los candidatos internos presidencialistas-.