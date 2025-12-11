Del Bosque, Villar, Marchena y Navas recuerdan en La Cartuja el Mundial 2010: "El gol de Iniesta es el gol de todos"

El Estadio La Cartuja de Sevilla celebra hoy la II Jornada Nacional de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa, que además de rendir homenaje al conocido periodista deportivo fallecido en mayo de este año -cuya voz marcó la historia del deporte español-, también ha recordado el Mundial de Sudáfrica 2010 ganado por la selección española. Y lo ha hecho con varios protagonistas de excepción como el exseleccionador Vicente del Bosque; el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar; los exjugadores Jesús Navas y Carlos Marchena; y los periodistas Jesús Álvarez, José Miguélez, Antonio Muelas y Alejandro Ruesga -este último, autor de la icónica fotografía del gol de Iniesta a Holanda-, todos ellos presentes aquel 11 de julio de 2010 en el Soccer City Stadium de Johannesburgo.

Tras la presentación de esta segunda mesa – ‘Sudáfrica 2010: el Mundial que cambió la historia del fútbol español’–, a cargo del redactor jefe de Deportes de Europa Press, Gaspar Díez –"el Mundial 2010 es un viaje directo al corazón de nuestra memoria colectiva", dijo–, fue Jesús Álvarez, entonces periodista de TVE y actualmente presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD), quien ejerció como maestro de ceremonias del acto. "Habíamos sido campeones de todo, de baloncesto, de balonmano, pero nos faltaba nuestro deporte rey, el fútbol. Yo soy de la generación del ‘jugamos como nunca y perdimos como siempre’, así que Iniesta cambió la historia del deporte español".

"Me da un poco de vergüenza hablar de estas cosas, pero tendré que hacerlo", empezó diciendo Del Bosque. "En aquella selección mi fin último era tener un buen ambiente en el vestuario porque, sin ello, sería muy difícil lograr el éxito. Y nosotros teníamos un buen ambiente dentro del grupo, con gente buena y gente sana. Recibimos la hegemonía del Valencia, del Liverpool, del Barcelona… formando un grupo bien avenido de buenos jugadores con un estilo muy reconocible. Y, por supuesto, también recibimos la herencia de Luis Aragonés", reconocía el exseleccionador.

"Es verdad que hubo algunos problemas después del primer partido que perdimos contra Suiza, pero yo les dije a los jugadores con mi tono, un poco seco y serio, que si ganábamos los seis próximos partidos, seremos campeones del mundo", explicaba Del Bosque, que también se ganó al público cuando habló de "exceso de euforia" al celebrar el gol de Iniesta -simplemente levantando ligeramente los puños-.

Ángel María Villar, que sabe lo que es ganar un Mundial, dos Eurocopas y unos Juegos Olímpicos como presidente de la Federación Española, saca pecho de haber estado "ocho legislaturas" al frente del ente federativo "y porque no me dejaron más". "El Mundial ha sido lo máximo. El fútbol me ha dado muchas cosas, tres profesiones: futbolista, abogado y dirigente. Hemos sido campeones del mundo con un grupo extraordinario, con jugadores y un seleccionador humildes. Sudáfrica 2010 proyectó el futbol español a todos los rincones del mundo, todos nos querían ver. España solo salió a la calle de esa manera cuando fuimos campeones del mundo", destacaba Villar.

"Después de la derrota contra Suiza, ganamos todos los partidos con muchísima tensión. Lo viví con bastante normalidad. Yo era un hombre bastante distanciado de la selección, nunca le he preguntado a Del Bosque, ni a ningún seleccionador, por una alineación", destaca el expresidente de la RFEF, que añade que "lo que quise conseguir como jugador, lo logré como dirigente".

Jesús Navas, que entonces era casi un recién llegado a la selección en 2010 tras haber conquistado varios títulos con el Sevilla –principalmente de la Europa League–, fue el autor del pase a Iniesta antes de que el albaceteño batiera a Maarten Stekelenburg en la final de Johannesburgo. "Jugar para tu país es lo máximo para un futbolista. Pude cumplir el sueño que tenía de niño y encima con ese protagonismo. Se habla del gol de Iniesta, pero es el gol de todos", destaca el exjugador, que después de su paso por el Sevilla vivió "cuatro años increíbles" en el Manchester City.

Por su parte, Carlos Marchena ha demostrado "la sabiduría" de Del Bosque, con "sus gestos y su silencio": "Eso es mucha sabiduría y lo demás es puro cuento". "Cuando el jugador va a disputar esa final de un Mundial, no hay que salir con esa exaltación máxima. Había futbolistas con finales a sus espaldas, pero no con la selección española y menos en un Mundial", añadía.

La II Jornada Nacional de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa también ha contado con la participación de José Miguélez, actual director de Deportes de ABC y que entonces cubrió el Mundial 2010 para el diario Público. "Una de las claves de la consecución del título fue la convivencia de la selección con la prensa. Los jugadores se acercaron mucho a los periodistas, se podían hacer entrevistas a todos los protagonistas. Y eso que antes de empezar el campeonato hubo algunos episodios conflictivos que se supieron digerir con mucha normalidad. Por ejemplo, Luis Aragonés decía que a España le sobraba Busquets, pero todos los comentarios fueron digeridos con mucha naturalidad", destacaba Miguélez.

En este sentido, Antonio Muelas, que narró la final para Radio Nacional de España (RNE), reconocía que "cuando perdimos el primer partido en Durban ante Suiza, a Vicente (Del Bosque) lo despellejamos. Recibió críticas durísimas. Fernando Hierro (entonces director deportivo de la selección) nos juntó a todos los periodistas y nos dijo: ‘Sois libres de criticar, faltaría más, pero es el primer partido y os pediría que tuvierais un poquito de mano izquierda. Es un Mundial que podemos ganar’". "Con el gol de Iniesta era consciente de que estabas contando algo histórico. Nunca antes habíamos ganado un Mundial y la responsabilidad era enorme", añadía Muelas, que volvió a narrar el gol de Iniesta en la proyección de un vídeo de aquella final que deleitó a todos los presentes que abarrotaron la sala del Estadio La Cartuja.

También tomó la palabra Alejandro Ruesga, que recibió un reconocimiento de la organización del evento -a cargo de la empresa G2O Publisport- por inmortalizar aquel mágico momento para la historia del fútbol y del deporte español. El fotoperiodista sevillano agradeció el homenaje y también las facilidades por parte de la Federación Española y a sus compañeros, citando especialmente los nombres de Paloma Antoranz, Lu Martín y José Sámano.

La II Jornada Nacional de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa vuelve a situar a Andalucía y La Cartuja como punto de encuentro del periodismo deportivo nacional. Este año llega reforzada por una colaboración ejemplar entre la Asociación de la Prensa Deportiva de Sevilla, presidida por Javier Blázquez; la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía, encabezada por Juan Ignacio García Conde; y la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD), que preside Jesús Álvarez.

En total hay cuatro mesas: la primera, ‘José Ángel de la Casa, la voz del periodismo deportivo’; esta segunda, centrada en el Mundial 2010; la tercera, ‘Periodismo deportivo en la era digital: retos y oportunidades’; y la cuarta, ‘Sevilla y Andalucía: cantera de periodismo deportivo’.

La II Jornada Nacional de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa aspira a consolidarse como un encuentro anual de referencia, donde profesionales consolidados, instituciones, medios y universidades compartan ideas, miradas y aprendizajes.



