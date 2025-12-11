Pocas veces se ve en el mundo del fútbol a un entrenador sacar el dedo acusador en público contra uno de sus futbolistas. Lo que se ha vivido este jueves en la rueda de prensa de Míchel, entrenador del Girona, ha generado un terremoto de impredecibles consecuencias.

En Gerona hay mucho ruido alrededor del equipo por las dudas que genera lo clamorosos fallos que está cometiendo Gazzaniga esta temporada. Un puesto tan importante para un equipo como es la portería genera mucho debate. ¿Por qué no le sienta Míchel y da la alternativa a un portero de la experiencia y el talento de Livakovic?

Una cuestión que le han transmitido al propio Míchel en la rueda de prensa previa al duelo que el Girona juega este viernes en San Sebastián correspondiente a la 17ª jornada liguera.

La respuesta de Míchel ha levantado una tremenda polvareda. El entrenador madrileño aclaró la situación que se vive en la portería con Gazzaniga cuestionado, con Krapyvtsov lesionado y Livakovic que no quiere jugar porque quiere salir en enero y tener opciones de disputar el Mundial.

Michel afirmó que Livakovic se negó a jugar en la Copa "con Gazzaniga con fiebre y me toca los 'collons' porque no jugó no por una decisión técnica como se ha dicho".

El Girona vio frenada su buena inercia la semana pasada con la eliminación en la Copa del Rey en la segunda eliminatoria en O Couto contra el Ourense y en la goleada 3-0 en el Martínez Valero contra el Elche.

Una respuesta que deja totalmente expuesto al portero croata que vivirá un infierno hasta que salga, como es su deseo y el del club, en el mercado de invierno que se abre el 2 de enero. El vestuario del Girona sigue pareciendo un polvorín y el conjunto catalán sigue sin salir de la zona de peligro, convirtiéndose en uno de los más serios candidatos al descenso esta temporada.