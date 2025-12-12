Caso Negreira: Laporta niega la compra de árbitros y se escuda en la herencia recibida

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha declarado como testigo este viernes ante la juez instructora del 'caso Negreira', que investiga los pagos del club blaugrana al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y a su hijo Javier Enríquez, y ha negado que el club obtuviera favores de los colegiados a cambio de los mismos: "En absoluto nos han beneficiado".

Así lo ha afirmado, según han informado fuentes judiciales, ante la titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Alejandra Gil, en una declaración que ha durado aproximadamente una hora y en la que el presidente blaugrana ha asegurado que ha aportado más de 600 de estos informes y que no hay más porque este tipo de documentos se destruyen cada 5 o 6 años.

También ha asegurado que cuando llegó a la presidencia del Barça -que ocupó por primera vez entre 2003 y 2010- el contrato venía de una época heredada, que fue la Comisión Deportiva la que le comunicó que eran pagos que merecía la pena seguir haciendo porque se trataba de informes técnicos y de 'scouting' útiles para el equipo y que como el importe abonado era pequeño no pasaban por la Junta Directiva.

Preguntado por su relación con José María Enríquez Negreira y su hijo, Javier Enríquez, ha asegurado que no conocía a ninguno de los dos, pero que tenía referencias de la profesionalidad del segundo, que ya había realizado servicios para otros equipos.

El presidente del FC Barcelona -que estuvo investigado en el pasado en esta causa-, ha defendido la legalidad de los pagos y ha descartado la posibilidad de que el Barça tuviese que pagar para obtener favores arbitrales, porque el equipo era el mejor y era "un ejemplo en el mundo".

Luis Enrique y Valverde

Además de Laporta, este viernes también han declarado como testigos y por videoconferencia los exentrenadores del club blaugrana Luis Enrique Martínez (2014 y 2017) y Ernesto Valverde (2017 y 2020), y ambos han coincidido en que no apreciaron que los árbitros los hubiesen favorecido.

Sobre si tenían conocimiento de la existencia de estos informes, Valverde ha dicho no haberlos visto ni saber si existían, pero que le daban igual porque no los usaba, como en la actualidad como técnico del Athletic de Bilbao, mientras que Luis Enrique ha dicho no recordar si existían o no.

El caso se inició después de que la Fiscalía presentara una denuncia en marzo de 2023 contra el FC Barcelona, sus expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, exdirectivos del club, y el propio Negreira, alegando que empresas de este último habían girado facturas al Barcelona que no se correspondían con ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real.

En concreto, se investiga si los pagos que el FC Barcelona realizó a Negreira y a su hijo -más de 7 millones de euros entre 2001 y 2018- se corresponden con una presunta retribución ilegítima para conseguir favores de los colegiados.

Bartomeu y Rosell

Los expresidentes del FC Barcelona, Sandro Rosell y Josep Bartomeu, que declararon como investigados en septiembre de este año, aseguraron que la vinculación contractual con el exvicepresidente del CTA fue una herencia de anteriores presidentes blaugranas, como ha hecho este viernes Laporta.

Rosell argumentó que el Barcelona estaba ganando títulos no sólo en España sino también en Europa, donde Negreira no tenía influencia, lo que evidenciaría que no pagaron por favores arbitrales. Además, defendió que los informes tenían un precio de mercado, de forma que cada uno de ellos no superaba los 250 euros, una cantidad insuficiente, según su criterio, para conseguir favores arbitrales.

En la misma línea, Bartomeu manifestó a su salida de los juzgados que, cuando presidió el club blaugrana, entre 2013 y 2018, el FC Barcelona era "el mejor equipo del mundo", con futbolistas de la talla de Lionel Messi, y que no tiene sentido hablar de ayudas arbitrales porque no eran necesarias. "Queda claro que había unos servicios tanto de asesoramiento deportivo y arbitral como informes y que había una contraprestación económica", señaló en referencia a los análisis pre y post partido que, en este caso, realizaba el hijo de Negreira.

A principios del próximo año declararán como testigos la actual portavoz del Barcelona, Elena Fort, el antecesor de Laporta en la presidencia del FC Barcelona, Joan Gaspart, y la persona que sucedió al hijo de Negreira y que se dedica a recibir a los árbitros, aunque no a la elaboración de informes.