- Ficha técnica:

2 - Atlético de Madrid: Oblak; Molina (Le Normand m. 46), Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios (Almada m. 59), Koke, Nico González (Gallagher m. 59); Julián Álvarez (Griezmann m. 59) y Sorloth.

1 - Valencia: Agirrezabala; Foulquier, Comert (Santamaría m. 72), Copete, Jesús Vázquez (Gayá m. 80); Thierry, Ugrinic (Javi Guerra m. 72), Pepelu (Ramazani m. 80), Almeida; Diego López (Beltrán m. 55) y Hugo Duro.

Goles: 1-0: m. 17. Koke. 1-1: m. 63, Beltrán. 2-1: m.74, Griezmann.

Árbitro: César Soto (Comité Riojano). Tarjeta amarilla a Pubill (m. 32), Sorloth (m. 42), Hugo Duro (m. 88), Giuliano (m. 88) y Almada (m. 93).

Incidencias: Partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Metropolitano de Madrid ante 61.011 espectadores