Menú

Liga

LALIGA

La magia de Griezmann rescata al Atlético ante un buen Valencia

El francés sella la victoria de los colchoneros en el Metropolitano después de que Lucas Beltrán neutralizara el gol inicial de Koke.

Libertad Digital
El francés sella la victoria de los colchoneros en el Metropolitano después de que Lucas Beltrán neutralizara el gol inicial de Koke.
Antoine Griezmann celebra su gol al Valencia. | EFE

- Ficha técnica:

2 - Atlético de Madrid: Oblak; Molina (Le Normand m. 46), Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios (Almada m. 59), Koke, Nico González (Gallagher m. 59); Julián Álvarez (Griezmann m. 59) y Sorloth.

1 - Valencia: Agirrezabala; Foulquier, Comert (Santamaría m. 72), Copete, Jesús Vázquez (Gayá m. 80); Thierry, Ugrinic (Javi Guerra m. 72), Pepelu (Ramazani m. 80), Almeida; Diego López (Beltrán m. 55) y Hugo Duro.

Goles: 1-0: m. 17. Koke. 1-1: m. 63, Beltrán. 2-1: m.74, Griezmann.

Árbitro: César Soto (Comité Riojano). Tarjeta amarilla a Pubill (m. 32), Sorloth (m. 42), Hugo Duro (m. 88), Giuliano (m. 88) y Almada (m. 93).

Incidencias: Partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Metropolitano de Madrid ante 61.011 espectadores

Temas

0
comentarios

Servicios

  • Radarbot
  • Curso
  • Inversión
  • Securitas
  • Buena Vida
  • Reloj Durcal