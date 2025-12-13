El FC Barcelona ha ganado por 2-0 a Osasuna en el Camp Nou, con un doblete de Raphinha en los últimos 20 minutos, escapando en el liderato con siete puntos de ventaja sobre un Real Madrid bajo presión.

Hansi Flick presentó un once descaradamente ofensivo, como quien sale al campo convencido de que la victoria llegará por aplastamiento. Ferran Torres repetía titularidad al calor de su racha —Lewandowski fue suplente—, Marcus Rashford aportaba profundidad y desborde, y Raphinha aparecía por dentro, en una posición menos natural pero más cercana al gol. La idea estaba clara: encerrar a Osasuna, mover la pelota rápido y romper el partido por pura acumulación de talento. El problema fue que enfrente había un rival con el manual bien aprendido, cerrado atrás y tratando de sorprender a la contra con la velocidad de Víctor Muñoz.

El Osasuna de Alessio Lisci se parapetó atrás con disciplina casi militar, levantando un autobús rojillo que obligaba al Barça a circular sin pausa y, sobre todo, sin precipitación. Y ahí empezó el primer conflicto azulgrana: la impaciencia. Porque cuando el gol no llega pronto, el dominio se convierte en ansiedad y la posesión en un ejercicio estéril. Aun así, el Barça avisó pronto. Ferran se asomó al gol a los tres minutos y Rashford fue, durante muchos minutos, la vía de escape más fiable, castigando el costado con potencia y decisión.

Pero Osasuna no vino sólo a resistir. Tuvo personalidad para salir cuando pudo y para recordar que el Barça, por muy líder que sea, no vive exento de sobresaltos. Ante Budimir dispuso de un par de ocasiones que helaron por momentos al Camp Nou, y Víctor Muñoz fue una auténtica moto a la contra, explotando los espacios con descaro. El Barça dominaba, sí, pero no mataba.

Lamine Yamal apareció a fogonazos, intermitente, quizá dosificando esfuerzos, quizá atrapado entre ayudas constantes. El partido pedía algo más de electricidad, algo más de vértigo. Ferran llegó a encontrar el premio en un córner, cabeceando a la red, pero el VAR apagó el entusiasmo por un fuera de juego milimétrico. Otro recordatorio de que el fútbol moderno no perdona ni el más leve desajuste. Antes del descanso, una doble ocasión volvió a evidenciar el principal problema azulgrana: la falta de colmillo.

Tras el intermedio, el Barça subió una marcha. Más vertical, más decidido y más reconocible. Osasuna empezó a vivir en su área y la defensa visitante rozó lo milagroso. Sergio Herrera se erigió en figura, encadenando paradas de todo tipo, sosteniendo a los suyos con reflejos y valentía. El reloj, sin embargo, avanzaba sin compasión y el Barça, poco a poco, volvía a caer en la trampa del ritmo bajo, justo lo que más interesaba al rival.

Víctor Muñoz fue perdiendo gasolina y el monólogo azulgrana se hizo casi absoluto. Lamine comenzó a llegar más a línea de fondo, Pedri tomó el mando con la naturalidad de quien entiende el juego medio segundo antes que los demás, y el Camp Nou empezó a empujar, consciente de que el partido se decidía por insistencia o por frustración. El riesgo de empate sin goles ya no era una hipótesis lejana. Entonces llegaron los espacios. En una acción con Osasuna algo más volcado de la cuenta, Pedri condujo una transición limpia, vertical, de esas que justifican cada aplauso. El balón llegó a Raphinha y el brasileño no perdonó. Gol, alivio y liberación.

El Camp Nou respiró y, de paso, se permitió el lujo de corear un "Xabi quédate", recordatorio irónico de la mala racha blanca y de la presión que se acumula en Chamartín. Con el 1-0, Osasuna se desmoronó lo justo. Lo suficiente para que el Barça siguiera apretando y Raphinha volviera a aparecer para firmar el doblete y cerrar el partido. Séptima victoria consecutiva en Liga, liderato reforzado y siete puntos de ventaja sobre un Real Madrid que mira el calendario con más inquietud que confianza, pendiente de su partido en Mendizorroza contra el Alavés, en lo que puede ser la noche de cuchillos largos para Xabi Alonso.

Ficha técnica

FC Barcelona, 2: Joan García; Kounde, Cubarsí (Fermín, min. 74), Gerard Martín, Balde (Christensen, min. 87); Eric, Pedri (Bardghi, min. 87); Raphinha (Casadó, min. 87); Lamine Yamal, Rashford (De Jong, min. 74) y Ferran Torres

CA Osasuna, 0: Sergio Herrera; Bretones, Herrando, Catena, Boyomo, Arguibide (V. Rosier, min. 70); Moncayola, Torró (Iker Muñoz, min. 46), Oroz (Rubén G., min. 64), Víctor Muñoz (Becker. min. 64); y Budimir (Raúl, min. 64)

Goles: 1-0, min. 70: Raphinha. 2-0, min. 86: Raphinha

Árbitro: Adrián Cordero (C. Cántabro). Mostró cartulina amarilla a Bretones (min. 35), Iker Muñoz (min.59), Moncayola (min. 67)

Incidencias: Encuentro de la jornada decimosexta de la LaLiga, disputado en el Spotify Camp Nou ante 42.058 espectadores. Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de Gabriel Masfurroll, vicepresidente del club azulgrana entre 2000 y 2003. Lamine Yamal recibió el trofeo como mejor jugador de LaLiga en el mes de noviembre