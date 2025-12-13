Xabi Alonso: "Llevo muchos años en el fútbol y ya no me sorprende nada"

cada uno es responsable de la suya", afirmó. "Yo llevo bastantes años, no tantos entrenando, pero sí cerca del fútbol. Han sido cesados dos entrenadores a estas alturas, Paunovic y Calero. Estoy seguro de que tiras de estadística y en el pasado ha habido muchos más ceses a estas alturas. Mi impresión es que el fútbol es exigente y que ha habido otras épocas en las que ha habido más ceses a estas alturas", manifestó.

También aseguró que siente la confianza del presidente blanco, Florentino Pérez. "Desde que estoy aquí, hemos tenido una comunicación constante con el presidente, con José Ángel, con otra gente importante del club. En esto estamos todos juntos, desde la confianza, desde el respeto, desde el cariño, desde la responsabilidad del objetivo común, siempre es buena la comunicación", explicó.

Por último, el preparador madridista habló de su relación con el técnico del filial, Álvaro Arbeloa, aunque no quiso opinar de la posibilidad de que le sustituya en el banquillo del primer equipo. "Álvaro, en un futuro, podrá ser entrenador del Real Madrid. Estará haciendo las cosas muy bien. Hemos hablado de los jugadores que vienen con nosotros mañana. De eso que me preguntas no hemos hablado absolutamente nada", finalizó.