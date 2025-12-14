Aplazado el Levante-Villarreal por la alerta roja en Valencia

El partido de la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports que debía disputarse este domingo en el Ciudad de Valencia entre el Levante UD y el Villarreal CF, a partir de las 18:30 horas, ha sido aplazado debido a la alerta roja por lluvias decretada en la ciudad de Valencia y su área metropolitana.

Por el momento no se ha comunicado una nueva fecha oficial para la celebración de este derbi autonómico, que deberá ser reprogramado en el calendario.

La decisión, que será oficial en los próximos minutos, se ha tomado de manera conjunta entre el Juez de Competición, LaLiga y los clubes implicados, priorizando de esta manera la salud de aficionados, jugadores y todos los trabajadores del estadio.

Desde Emergencias de la Generalidad Valenciana se apresuraron a alertar a la ciudadanía, así como instar a "evitar desplazamientos y actividades al aire libre" mientras la alerta esté activada. Numerosos municipios de la provincia de Valencia fueron suspendiendo los actos previstos para el domingo, tanto deportivos como sociales.