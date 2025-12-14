El Real Oviedo ha anunciado este domingo, poco después de la derrota por 4-0 ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, la destitución de su entrenador Luis Carrión, que ha estado solo dos meses en el cargo.

Se trata del segundo técnico de Primera División que es despedido este domingo, después de que la Real Sociedad decidiera prescindir de los servicios de Sergio Francisco, 48 horas después de la derrota contra el Girona en Anoeta (1-2).

"El Real Oviedo ha tomado la decisión de resolver el contrato de Luis Carrión como entrenador del primer equipo. El técnico azul deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado", ha informado la entidad carbayona en un comunicado.

La directiva asturiana decide prescindir de un Carrión que regresó a Oviedo el pasado mes de octubre como sustituto de Veljko Paunovic tras ocho jornadas de Liga.

Carrión, que ya había dirigido al club durante la temporada 2023/2024 —disputando la final del playoff de ascenso a Primera División, que perdió ante el Espanyol—, deja al Oviedo penúltimo con 10 puntos, cuatro más de los que tenía cuando llegó.

Y es que, en su balance, está haber empatado cuatro partidos (contra Girona, Osasuna, Rayo Vallecano y Mallorca) y haber perdido otros cuatro (frente a Espanyol, Athletic, Atlético de Madrid y Sevilla), sin haber logrado ninguna victoria. Pero lo que sobre todo pesa en la entidad azulona es la eliminación en la Copa del Rey a las primeras de cambio a manos del Ourense, colista de su grupo en Primera RFEF (4-2).