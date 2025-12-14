Xabi Alonso salva el primer match-ball con sufrimiento

El Real Madrid ha salido de Mendizorroza con los tres puntos tras vencer al Alavés (1-2)... y poco más. Ha ganado, que no es poco, pero ha vuelto a dejar la sensación de que vive en el alambre, de que cualquier soplido puede desestabilizar a un equipo que, a estas alturas de la temporada, debería transmitir algo más de seguridad. En Vitoria sufrió, se vio igualado y acabó respirando gracias a una arrancada de Vinícius y a la puntería de Rodrygo, suficiente para seguir a cuatro puntos del FC Barcelona y para tapar, de momento, las dudas que se acumulan alrededor del proyecto de Xabi Alonso.

Entendió el Madrid desde el inicio la importancia del partido y salió con el cuchillo entre los dientes. Presión alta, ritmo intenso y robo en campo contrario para encerrar a un Alavés que tardó en encontrar aire. Los blancos se movían con comodidad en zona de tres cuartos y obligaban a Sivera a vivir en alerta constante. Mbappé fue el primero en avisar, probando suerte desde lejos en un par de ocasiones, dejando claro que la defensa albiazul tenía problemas serios para salir con el balón jugado. El encuentro se inclinó todavía más del lado visitante con la temprana amarilla a Parada, que condicionó el costado derecho del Alavés.

Fede Valverde, que en los últimos minutos acabaría jugando de lateral izquierdo —el uguruayo vale para todo—, encontró por ahí una autopista y el Madrid, consciente de la herida, insistió por ese sector durante un primer cuarto de hora que fue casi un monólogo. Todo pasaba lejos de Courtois, aunque el dominio no se traducía aún en ocasiones claras. Poco a poco el Alavés fue sacudiéndose el asedio. Sin demasiado brillo, pero con orgullo, los babazorros comenzaron a merodear el área blanca. No hubo remates a puerta, pero sí la sensación de que el Madrid ya no mandaba con la misma autoridad.

Y en ese escenario de dudas locales llegó el golpe blanco. Una pérdida de Denis Suárez fue castigada sin piedad: dos pases, transición fulminante y Mbappé solo ante Sivera. El francés definió con potencia y precisión, ajustando el balón al palo largo con la derecha para firmar el 0-1 y confirmar que, incluso cuando el juego no fluye y él está renqueante, su talento marca diferencias. Poco después se anulaba con acierto un gol a Bellingham por controlar la pelota con la mano dentro del área, aunque fuera de manera involuntaria.

Courtois da la cara

Pero lejos de aprovechar el gol para matar el partido, el Real Madrid bajó el pistón. Se tomó su tiempo en cada saque, redujo la presión y permitió al Alavés crecer. Los locales apretaron hasta el descanso, especialmente por la banda derecha, aprovechando las dudas del debutante Víctor Valdepeñas, y estuvieron muy cerca de empatar. En un libre indirecto lleno de protestas, Pablo Ibáñez cazó un rechace dentro del área, pero se encontró con un Courtois monumental, que evitó el 1-1 con una parada tan poco ortodoxa como decisiva, utilizando el rostro para sostener la ventaja hasta el intermedio.

Tras el paso por vestuarios, el Madrid salió con otra marcha. Valverde probó desde fuera del área en una jugada ensayada y, poco después, Mbappé y Vinícius obligaron a Sivera a exhibirse en la misma jugada. El portero del Alavés sostuvo a su equipo con una mano rápida primero y una palomita después, manteniendo vivo un partido que comenzaba a abrirse peligrosamente. Y ahí apareció la mano del banquillo local. Los cambios del Chacho Coudet alteraron el guión y el empate no tardó en llegar. Carlos Vicente, prácticamente en su primera intervención, aprovechó un magnífico pase largo de Antonio Blanco, ganó el mano a mano a Courtois y firmó el 1-1 en el minuto 69.

Mendizorroza explotó y el Madrid se quedó noqueado, con la sensación de haber perdido el control del partido en cuestión de segundos. El Alavés olió la sangre. Volvió a castigar la espalda blanca y, apenas cuatro minutos después, Carlos Vicente volvió a encontrar a Toni Martínez al espacio. Esta vez el delantero no acertó a empujarla y dejó escapar la remontada. Fue el pecado capital de los locales.

Un chispazo de Vinícius es suficiente

Porque el Real Madrid no perdona dos veces. Vinícius recogió un balón largo, ganó la carrera a Jonny Otto y puso el pase de la muerte para Rodrygo, que apareció puntual para devolver la ventaja a los blancos en un contragolpe de manual. De dulce el brasileño, en una de sus mejores semanas en mucho tiempo después de haber marcado hace cuatro días contra el Manchester City en la Champions. Era el minuto 76 y el Madrid respiraba. Poco después, eso sí, el propio Rodrygo tuvo que abandonar el campo por molestias musculares, protagonizando una noticia que empañó la alegría visitante.

El tramo final fue un cuerpo a cuerpo intenso, con la grada encendida y el Alavés volcado. Se reclamó la segunda amarilla para Vinícius por una supuesta simulación y el Madrid tuvo opciones para sentenciar, pero se topó con la firmeza de Tenaglia, el mejor de los locales, y con otro par de intervenciones de Sivera. El Real Madrid sigue vivo en la pelea, pero en Vitoria volvió a demostrar que aún está lejos de la solidez que se le presupone a un equipo que aspira a ganarlo todo. Ganó y respiró. No es poco, pero tampoco suficiente para disipar las enormes dudas en las que está inmerso este Real Madrid, donde Xabi Alonso ha logrado salvar el cuello... de momento.

Ficha técnica

Deportivo Alavés, 1: Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada (Yusi, min.89); Blanco, Pablo Ibáñez (Toni Martínez, min.67), Denis Suárez (Guevara, min.83); Calebe (Vicente, min.67), Rebbach (Aleñá, min.67); y Boyé

Real Madrid, 2: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Valdepeñas (Huijsen, min.79); Tchouameni, Arda Güler (Gonzalo, min.78), Bellingham; Rodrygo (Brahim, min.83), Mbappé y Vinicius

Árbitro: García Verdura (Comité catalán). Amonestó con tarjeta amarilla al local Parada (min.6), Rebbach (min.91) y Guevara (min.93) y al visitante Vinicius (min.80)

Goles: 0-1, m. 24: Mbappé; 1-1, m.69: Carlos Vicente; 1-2, m.76: Rodrygo

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de Mendizorroza (Vitoria) ante 19.290 espectadores