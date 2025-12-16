El CTA apoya y celebra la decisión de González Fuertes en el posible penalti a Vinicius

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) respaldó la decisión tomada por el árbitro asistente del VAR Pablo González de no llamar al árbitro de campo, Victor García, por un posible penalti sobre Vinícius Jr en el Alavés-Real Madrid de la pasada jornada, al tratarse de una acción de "interpretación" y no de un "error claro, obvio y manifiesto".

Así lo explicó este martes Marta Frías, portavoz del CTA, en la sexta entrega del programa 'Tiempo de Revisión', de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), donde se desgranan y analizan algunas de las jugadas más polémicas de la jornada y las decisiones tomadas por los respectivos colegiados designados.

En el caso del Alavés-Real Madrid, disputado el pasado domingo en Mendizorroza y correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División), el CTA aprobó la decisión del colegiado desde el VAR de no llamar a Víctor García sobre un posible penalti del argentino Nahuel Tenaglia, del Alavés, sobre el brasileño Vinícius Jr, del Real Madrid, en el minuto 86, ya que desde el Comité no consideran que sea un "error claro, obvio y manifiesto".

Vinicius pidió penalti para el Real Madrid... y el Alavés la segunda amarilla para Vinicius 🧐 La acción en la que el VAR le dio la razón al árbitro #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/L0sf4ywwWS — DAZN España (@DAZN_ES) December 14, 2025

"El CTA considera que esta acción entra en el ámbito de la interpretación, ya que depende de la valoración de la intensidad del contacto. Al tratarse de una acción de interpretación y no de un error claro, obvio y manifiesto, el VAR no debe intervenir. Insistimos en la importancia de aplicar este criterio para garantizar coherencia en jugadas de interpretación", dijo Frías.

"El grado o intensidad del contacto entre dos jugadores no siempre puede medirse de forma objetiva, depende de la percepción arbitral. Por eso, determinar si el contacto de Tenaglia causa realmente la caída de Vinícius Jr es algo que debe interpretar el árbitro sobre el terreno de juego, en función de lo que él ve y valore en directo", continuó.

Comparación con Balaídos para entender lo de Mendizorroza

En el Comité enfatizan en la importancia de aplicar el criterio del árbitro "para garantizar coherencia en jugadas de interpretación" que no son claras y manifiestas. Algo que se entiende con la llamada de atención al árbitro de VAR del Celta-Athletic, Trujillo Suárez. Para el CTA, en la acción de Carreira con Iñaki Williams el VAR no debió entrar. El árbitro principal del partido, Hernández Hernández, consideró que la acción no era punible, pero Trujillo lo llamó a la pantalla y cambió su decisión. "La subjetividad sobre la intensidad del contacto hace que la jugada sea interpretativa. El CTA considera que la acción pertenece al ámbito interpretativo, por ello el VAR no debió intervenir, ya que el protocolo indica que sólo debe hacerlo en errores claros y manifiestos", aclaran.

Asimismo, se aprobaron las decisiones arbitrales y del VAR tomadas durante el Barcelona-Osasuna. Primero, al indicar que fue correcto el fuera de juego de Rapinha a la salida de un córner, que supuso la anulación del 1-0 en el minuto 24, tras ser confirmada por la tecnología y a pesar de que la diferencia con el último defensa era "mínima".

De igual manera, aunque se calificó como "involuntaria", se confirmó la falta señalada por el colegiado Adrián Cordero de Alejandro Catena, del Osasuna, sobre Joan García, portero del Barça, que invalidó el 1-1 del conjunto rojillo en el minuto 85 del partido.

"El CTA respalda la interpretación del colegiado. Aunque el contacto es fruto de la inercia, la acción priva al portero de la posibilidad de atrapar el balón, lo que justifica la anulación del gol. Por tanto, se considera correcta la decisión y la no intervención del VAR, ya que no existe error claro y manifiesto", sentenció Frías.

Además, también se analizaron jugadas correspondientes al Real Sociedad-Girona y el Celta-Athletic Club, de Primera División, y del Sporting de Gijón-Granada y del Cultural Leonesa-Huesca, de Segunda División.