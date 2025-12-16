Jorge de Frutos se marcha llorando ante el Betis pero evita una lesión grave en la rodilla

Jorge de Frutos, atacante del Rayo Vallecano, se marchó lesionado a los 17 minutos de la primera parte del partido que su equipo disputa frente al Real Betis y fue sometido a pruebas médicas para determinar el alcance exacto de su lesión en la pierna derecha.

De Frutos se lesionó en un lance del juego con el defensa brasileño Natan Bernardo de Souza y, tras un mal apoyo después de un salto sobre la pierna derecha, se quedó tendido en el suelo. Con mucho dolor y sin poder apoyar la pierna, se marchó al vestuario acompañado por los médicos del equipo entre lágrimas.

La lesión le llega al futbolista segoviano en un momento clave de su carrera deportiva porque, aparte de ser una pieza muy importante en el Rayo de Íñigo Pérez, también estaba contando con la confianza del seleccionador español Luis de la Fuente en las últimas convocatorias, llegando incluso a debutar el pasado 7 de septiembre frente a Turquía.

Eso sí, por suerte, no hay rotura en su rodilla y el parte médico es esperanzador

"Realizadas las primeras pruebas a Jorge de Frutos, se descarta lesión grave en ligamento cruzado o menisco. Mañana se le repetirán las pruebas para diagnosticar qué tiene pero NO lesión grave", comenta el periodista.