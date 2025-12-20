Menú

Liga

LALIGA

El contundente mensaje con dardo incluido de Florentino Pérez a los jugadores

"Con esta camiseta os pido que nadie se rinda", fue una frase muy significativa de Florentino en pleno discurso navideño.

"Con esta camiseta os pido que nadie se rinda", fue una frase muy significativa de Florentino en pleno discurso navideño.
Florentino Pérez, durante la Asamblea de los socios del Real Madrid | Europa Press

El Real Madrid celebró este viernes su tradicional comida de Navidad con las plantillas de fútbol masculino, fútbol femenino y baloncesto en la Ciudad Real Madrid. Una celebración típica en el que antes de comenzar a degustar los jugosos platos, el presidente Florentino Pérez ofreció su habitual discurso en el que se desprende un mensaje a navegantes. Cierto tirón de orejas a sus pupilos para que den lo mejor de sí mismos: la intensidad, amigos, jamás se negocia.

Buenas tardes a todos, queridos jugadores, jugadoras, entrenadores, técnicos, médicos, fisios, personal del Real Madrid, miembros de la junta directiva, leyendas y embajadores del club. En primer lugar, os deseo unas felices fiestas en compañía de vuestras familias y de vuestros seres queridos.

En estas fechas tan entrañables siempre os digo que debemos tener muy presentes los valores con los que se ha construido la historia y la leyenda del Real Madrid. Todo lo que hemos logrado en nuestros 123 años de historia ha sido gracias a lo que representa este escudo y esta camiseta: trabajo, sacrificio, compromiso, afán de superación, compañerismo, respeto, humildad y solidaridad. Siempre digo que formar parte del Real Madrid es un gran privilegio, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad.

Vosotros llegáis al corazón de millones de personas y debéis ser un referente y un ejemplo para quienes os siguen en todo el mundo, especialmente los niños y niñas para los que sois ídolos. Recordad siempre que representáis al Real Madrid dentro y fuera de los terrenos de juego.

Un claro mensaje a sus jugadores, tanto de fútbol masculino como de baloncesto, que no están firmando la temporada que por talento deberían. Florentino jamás da puntada sin hilo.

Temas

0
comentarios

Servicios

  • Radarbot
  • Curso
  • Inversión
  • Securitas
  • Buena Vida
  • Reloj Durcal