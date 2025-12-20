El contundente mensaje con dardo incluido de Florentino Pérez a los jugadores

El Real Madrid celebró este viernes su tradicional comida de Navidad con las plantillas de fútbol masculino, fútbol femenino y baloncesto en la Ciudad Real Madrid. Una celebración típica en el que antes de comenzar a degustar los jugosos platos, el presidente Florentino Pérez ofreció su habitual discurso en el que se desprende un mensaje a navegantes. Cierto tirón de orejas a sus pupilos para que den lo mejor de sí mismos: la intensidad, amigos, jamás se negocia.

Buenas tardes a todos, queridos jugadores, jugadoras, entrenadores, técnicos, médicos, fisios, personal del Real Madrid, miembros de la junta directiva, leyendas y embajadores del club. En primer lugar, os deseo unas felices fiestas en compañía de vuestras familias y de vuestros seres queridos.

En estas fechas tan entrañables siempre os digo que debemos tener muy presentes los valores con los que se ha construido la historia y la leyenda del Real Madrid. Todo lo que hemos logrado en nuestros 123 años de historia ha sido gracias a lo que representa este escudo y esta camiseta: trabajo, sacrificio, compromiso, afán de superación, compañerismo, respeto, humildad y solidaridad. Siempre digo que formar parte del Real Madrid es un gran privilegio, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad.

Vosotros llegáis al corazón de millones de personas y debéis ser un referente y un ejemplo para quienes os siguen en todo el mundo, especialmente los niños y niñas para los que sois ídolos. Recordad siempre que representáis al Real Madrid dentro y fuera de los terrenos de juego.