El lamentable cambio de la Copa del Rey para favorecer a los más grandes que indigna al resto del fútbol español

Vergonzoso. Así consideran el resto de aficiones y equipos el giro de guion perpetrado por la Real Federación Española de Fútbol este año en la Copa del Rey. Nadie sabía nada hasta que se destapó un cambio significativo de cara al sorteo de los octavos de final del torneo del KO. Todo gira en torno a los intereses económicos de una RFEF que ya de por sí daba un trato de favor a los cuatro equipos que disputan cada año la Supercopa de España en Arabía Saudí. Los cuatro equipos clasificados se ahorraban las dos primeras rondas, entraban en liza en 1/16 de final y se medían a los equipos de inferior categoría en esta fase -Primera, Segunda Federación o incluso Tercera Federación-.

Ahí terminaba el trato de favor. En octavos se hacía un sorteo puro en el que podía tocar cualquier cruce. Todo ha cambiado este año. En octavos, Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic, los equipos que disputarán en enero la Supercopa, disfrutarán de un nuevo trato de favor también en esta ronda. Estarán en un bombo aparte y se van a enfrentar a los equipos de menor categoría, en este caso de Segunda División.

El formato de la Copa del Rey es una auténtica estafa. Los cuatro equipos que juegan la Supercopa tienen vía libre hasta los cuartos de final. O les ganas ahí, o a doble partido las posibilidades se reducen muchísimo. Final Madrid-Barça a la carta. Se la han cargado. pic.twitter.com/yAjP9daogC — Diego Cobo (@DiiegoCobo) December 17, 2025

Una medida de favor lamentable que ha generado numerosas quejas en el resto de aficiones y equipos. Una Copa del Rey teledirigida hasta cuartos de final para los equipos de la Supercopa con el objetivo de garantizar que lleguen lo más lejos posible. ¿El motivo? Simple. En Arabia Saudí no pagan lo mismo si en vez de a Barcelona y Real Madrid tienen a cualquier otro equipo, por ello hay que intentar, por todos los medios, allanar el camino de los más grandes en la Copa del Rey -hay que recordar que los dos finalistas del torneo del KO disputan la Supercopa del año siguiente-.

Uno de los entrenadores clasificados para los octavos de final en la edición copera de este año, Éder Sarabia, alzaba la voz y reflejaba el sentir general del fútbol español -quitando a los aficionados de los cuatro equipos que disputan la Supercopa-: "No sé si me parece del todo justa la competición. Ayer veía uno de los tuits del Athletic que decía: "Empieza la Copa". Joder, nosotros ya llevamos tres partidos y encima sigue sin ser sorteo puro. La verdad es que no veo demasiado justa la competición".

Una Louzanda en toda regla que hace que la Copa pierda aún más esencia. Que no nos vendan motos de si la Copa Mola, lo que mola mucho son los millones que vienen de Arabia, señor Louzán.