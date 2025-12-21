La dantesca rueda de prensa de Javi Poves y la acusación arbitral más dura: "El CTA es un pozo de mierda"

Javi Poves, reconocido terraplanista, no deja de dar la nota en cada partido que disputa su equipo, el Colonia Moscardó (actualmente en Segunda Federación). Sus ruedas de prensa son un auténtico espectáculo.

Este sábado su equipo, el Moscardó del que es propietario y entrenador, jugaba un partido clave en la lucha por la permanencia ante el Quintanar del Rey (ambos equipos estaban empatados a 12 puntos, a 7 de la salvación que marca el Rayo B). Tras llegar al descanso con 1-1 en el marcador, todo cambió en la segunda mitad con una tempranera y rigurosa expulsión de un zaguero del Moscardó por doble amarilla.

La actuación arbitral fue dantesca. El trencilla dejó al Moscardó con un hombre menos, pitó un penalti en contra del equipo de Poves, se tragó uno muy claro en el área del Quintanar... y el conjunto manchego hizo leña del árbol caído goleando en Usera a un Moscardó hundido: 1-5 se impusieron los de Pedro Bolaños generando un auténtico incendio en los cimientos del Román Valero donde la fiel afición del Moscardó tuvo que aguantar el enésimo escándalo arbitral en contra de su equipo.

Poves explotó en la rueda de prensa posterior en una comparecencia que se ha hecho viral: "Quien ha parecido es el árbitro, ese es el que ha parecido, el número uno, el fenómeno".

🎙️ Javi Poves @CDCMOSCARDO_com ▪️El arbitraje es vergonzoso. No digo que tengan relaciones con apuestas pero da que pensar

▪️Siento repugnancia por los árbitros y por el CTA

▪️Me caerán 100 partidos de sanción. Me voy a alejar del fútbol 🎞️@DeportesCMMpic.twitter.com/9px4Pi7FWa — GRADA B pro (@GradaBpro) December 21, 2025

Poves se mostró durísimo tanto con el trío arbitral que pitó este sábado en el Román Valero como con el CTA: "Insisto, no quiero decir que este trío arbitral tenga relaciones con apuestas deportivas ni nada de eso. Pero a mí me da que pensar, te lo digo de verdad, que es absolutamente repugnante. No estoy diciendo que lo haga a posta, insisto. Esto quiero que se quede claro, por posibles denuncias y todo esto. Yo no estoy poniendo en duda que lo hagan sin querer. Yo pongo en duda que pueda haber relaciones con apuestas deportivas. Es legítimo, no estoy diciendo que apuesten, estoy diciendo que tengo dudas. Hay cosas que son demasiado cantosas," refiriéndose a las actuaciones arbitrales de los últimos encuentros.

"El CTA es otro pozo de mierda, espero que se pongan las pilas. Es que los árbitros tienen un problema y es que se piensan que somos tontos." Aunque negó acusaciones directas de corrupción, dejó claro que "el problema es que lo parece," señalando que la apariencia de irregularidad ya era suficiente para generar desconfianza: "Para mí parecerlo y serlo les hace tener un problema, insisto. Muchas de las cosas que digo yo aquí las piensan muchos clubes. Habrá que ir destapando mierda, porque aquí hay mierda por un tubo. Pero por un tubo. Siento absoluta repugnancia hacia el CTA".

Poves, harto, dejó claro que sus intenciones de futuro son dejar el fútbol: "Yo me voy a alejar del fútbol, ya lo voy a avisar, ya lo voy a avisar, lo aviso desde aquí, me voy a alejar del fútbol".

La surrealista rueda de prensa terminó con una reflexión irónica sobre los partidos que le podían caer de sanción por sus palabras: "¿Cuántos decís? Entre 100 y 150 partidos de sanción y no sé qué, no sé cuántos. Que les den por el culo a todos. A todos."