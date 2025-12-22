Asencio asegura que el vestuario "está al 100%" con Xabi Alonso y manda un mensaje a Vinicius

El futbolista del Real Madrid Raúl Asencio aseguró este lunes que los jugadores del equipo blanco están "al cien por cien" con su entrenador, Xabi Alonso, y dijo que espera que "dure mucho tiempo" con ellos.

En declaraciones a los medios de comunicación tras recibir un reconocimiento de la Fundación de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, Asencio dio naturalidad a las críticas a Alonso porque, señaló, en el Real Madrid "te van a criticar en el día a día" y en el entorno "no va a estar bien visto todo lo que hagas".

"Lo importante es lo que pensemos dentro del vestuario. El mensaje que nos transmite es muy bueno y muy correcto", afirmó sobre la situación del técnico del Real Madrid.

En la línea de las críticas de la afición madridista, Asencio declaró que el único consejo que tiene para su compañero Vinícius Junior es que "siga haciendo lo que hace" porque es "uno de los mejores jugadores del mundo" y un futbolista que ayuda en el día a día y en cada partido.

En cuanto a los pitos que él mismo recibe en muchos estadios, opina que forma parte del fútbol, por lo que trata de centrarse en lo suyo y disfrutar del día a día, además de considerarse una persona "fuerte de mente" que se crece en este tipo de situaciones.

Las bajas de Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold han llevado a Asencio al lateral derecho, una nueva posición que está "aprendiendo" y en la que desea mostrar su predisposición para "ayudar al equipo".

"Xabi Alonso me ha dado toda la confianza del mundo para jugar en cualquier posición. Me adaptaré a todo tipo de situaciones, como si me tengo que poner los guantes para ser portero. Hay que aprovechar todas las oportunidades, que también han sido buenas para mí", resaltó.

Como grancanario, admitió que la UD Las Palmas es el equipo de su corazón y que esta temporada la sigue desde la distancia, también por la presencia del técnico Luis García, con quien coincidió en el Real Madrid C y a quien considera "muy humano y un entrenador top" que ha sido capaz de levantar el vuelo amarillo. "Ojalá puedan estar de vuelta en Primera División", apostilló.

Asencio destacó del técnico asturiano su gesto con Elías Herrero, un joven aficionado de Las Palmas que acaba de recibir un trasplante de médula ósea, lo que demuestra "el tipo de persona que es" más allá del deporte profesional y de su papel como entrenador.

El central madridista calificó de "muy bueno" 2023, su primer año en la élite del fútbol, en el que ha vivido todo tipo de situaciones deportivas "buenas y menos buenas", pero en el que se ha adaptado al fútbol profesional y a la exigencia de un club como el Real Madrid.