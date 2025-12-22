El fútbol español se va de vacaciones: así será el regreso con derbis de alto voltaje

Tras el intenso ritmo de las últimas semanas, los futbolistas de LaLiga EA SPORTS cuelgan las botas temporalmente para disfrutar de un descanso estratégico. Desde este lunes 22 de diciembre la competición se detiene y no regresará hasta el primer fin de semana de 2026. Este parón se presenta como un oasis necesario para unos futbolistas sometidos a un calendario "asfixiante".

No obstante, recordemos que generalmente en el fútbol español, el parón navideño suele ser breve pero intenso. Durante aproximadamente diez días, las competiciones domésticas se detienen por completo, permitiendo a los cuerpos técnicos gestionar las cargas físicas de sus plantillas. Este periodo suele ser vital para recuperar efectivos que arrastran molestias y para ajustar aspectos tácticos de cara a la segunda mitad del campeonato.

Aunque no se disputarán partidos oficiales de Liga en estas fechas, la Real Federación Española de Fútbol y LaLiga vigilan de cerca los plazos, ya que enero suele ser el mes más exigente del año con la acumulación de rondas de la Copa del Rey y el reinicio de las competiciones europeas.

Europa: un mapa de contrastes

El parón no se vive igual en todo el continente. Mientras España opta por una pausa intermedia, otros países mantienen modelos radicalmente distintos. Por ejemplo, en Alemania y Francia, la Bundesliga y la Ligue 1 son las más generosas con el descanso. En Alemania, tras la jornada disputada el pasado 21 de diciembre, los equipos no volverán a competir oficialmente hasta el 7 de enero. Por su parte, en Francia, el parón se extiende de forma similar hasta el fin de semana del 3 de enero.

En cuanto a Inglaterra e Italia, siempre son la otra cara de la moneda. En la Premier League, aunque se respeta el día 24 de diciembre, el fútbol es el gran protagonista de las fiestas con su tradicional Boxing Day. Por su parte, la Serie A ha decidido eliminar su pausa navideña para este curso 2025/26, programando jornadas los días 21 y 28 de diciembre, además de otra fecha el 3 de enero.

El regreso: Derbis y duelos de alto voltaje

Justo antes del parón, LaLiga EA SPORTS ha hecho oficiales los horarios para la Jornada 18, la primera de 2026, que promete emociones fuertes para abrir el año. El motivo es que la acción regresará el viernes 2 de enero a las 21:00h con un derbi madrileño entre el Rayo Vallecano y el Getafe CF.

El plato fuerte llegará el domingo 4 de enero, con enfrentamientos que podrían definir la zona alta de la tabla. El FC Barcelona visitará al RCD Espanyol en un derbi barcelonés de máxima tensión, mientras que el Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al Real Betis. La jornada se cerrará en San Sebastián con un vibrante Real Sociedad contra el Atlético de Madrid.

Este respiro navideño será la última oportunidad para que los equipos cojan aire antes de afrontar el tramo decisivo de la temporada, donde los errores se pagan más caros y el cansancio acumulado comienza a pasar factura.