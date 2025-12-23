Manex Rezola ya es, oficialmente, nuevo jugador del Real Madrid. La joven promesa de tan solo 19 años que ha destapado el tarro de las esencias esta temporada con la UD Logroñés.

Rezola, que había despertado el interés de numerosos equipos por su enorme talento y potencial, se ha decantado por el conjunto merengue que pagará 150.000 euros por su cláusula de rescisión, además de incluir variables por objetivos y bonus. El Madrid se impuso en una dura pugna final al Athletic.

🤝 La entidad desea agradecer a Manex su trabajo y compromiso. Muy orgullosos de que cumplas tus sueños. Todo lo mejor para tu futuro y tu aventura en el Real Madrid. pic.twitter.com/rC0DJqVwkI — UD Logroñés (@UDLogrones) December 23, 2025

Rezola jugará en el Real Madrid C pero estará muy vigilado por Arbeloa que podría darle la alternativa en cualquier momento con el Castilla.

¿Cómo juega Rezola?

Se trata de un mediapunta zurdo, con una gran visión de juego, capaz de romper líneas en conducción. Con un tren inferior muy potente, está considerado uno de los mayores talentos salidos del País Vasco en los últimos años. A pesar de su juventud, ha disputado 14 de los 16 partidos de esta temporada y ha marcado dos goles.

Otra de las características de Rezola es su carácter. No es el típico mediapunta pecho frío, es muy intenso y ayuda mucho en la presión. Es el tipo de mediapunta moderno que tanto luce en la actualidad, cayendo en banda para meterse hacia dentro. Capaz de romper bloques bajos, con una zurda de muchísima clase y tremenda personalidad. Enorme potencial que ha hecho que el Madrid apueste por él.

Donostiarra, antes de llegar a la UD Logroñés se forjó en el Antiguoko y el Vasconia. Ahora da el salto al Real Madrid.