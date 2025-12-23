Menú

Liga

LALIGA

La dura confesión del hijo de Negreira ante el juez: "Mi padre es una persona muy autoritaria y agresiva"

Javier Enríquez reconoció que "hacía informes técnicos arbitrales" y que "incluía comparativas con el Real Madrid".

Libertad Digital
Javier Enríquez reconoció que "hacía informes técnicos arbitrales" y que "incluía comparativas con el Real Madrid".
El hijo de José María Enríquez Negreira, Javier Enríquez. | EFE

Nuevo capítulo del ‘Caso Negreira’ - investigación judicial sobre los pagos de 8,4 millones de euros realizados por el Fútbol Club Barcelona a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) desde 1993 hasta 2018, mientras estaba en el cargo.

Tras las declaraciones de Joan Laporta, Sandro Rosell, Luis Enrique y Ernesto Valverde en los últimos días, ha visto la luz la declaración del hijo de Negreira.

El youtuber Ramón Álvarez de Mon y 'El Chiringuito' han sacado a la luz la declaración que realizó Javier Enríquez, el hijo de Enríquez Negreira, el 18 de septiembre de 2025.

"¿El trabajo que usted hacía indirectamente para el Barcelona, en qué consistía?", se le preguntó.

Relacionado

El hijo de Enríquez Negreira reconoció que "hacía informes técnicos arbitrales" y que "incluía comparativas con el Real Madrid. Nadie sabía cuando yo acompañaba a los árbitros o no. Había árbitros que me llamaban a mí", explicó.

Le pidió explicaciones a su padre por facturar al Barça

Javier Enríquez destacó que "el Barcelona es un equipo que cuando se ha enfrentado a la mayoría de los equipos es superior y es el primer interesado en que los arbitrajes que recibe sean justos y acertados. El Barcelona está interesado en recibir arbitrajes óptimos".


El hijo de Enríquez Negreira dejó claro que "no tenía ni idea de que mi padre hubiera facturado ni un euro al F.C. Barcelona, además era algo impensable, porque mi padre por ética personal y lo que me ha explicado a mí siempre es que 'no puedo trabajar con ningún club de fútbol porque soy vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros'".

"Le pedí explicaciones a mi padre, me dio largas y me dijo que no era asunto mío en un tono a la defensiva. A mi padre yo le quiero mucho, y a nivel personal y emocional, está perdonado por lo que me ha hecho, pero eso no quita que es una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir '¿y a ti qué coño te importa?'", compartió.

Temas

0
comentarios

Servicios

  • Radarbot
  • Curso
  • Inversión
  • Securitas
  • Buena Vida
  • Reloj Durcal