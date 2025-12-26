El Atlético de Madrid ya ha comenzado el proceso para cambiar su Paseo de Leyendas situado en las inmediaciones del estadio Riyahd Air Metropolitano y el nombre de Thibaut Courtois no aparecerá más en el feudo colchonero.

El cancerbero belga, que ha vestido la elástica rojiblanca en 154 ocasiones entre 2011 y 2014, se ha quedado fuera de una lista de 200 futbolistas que han pasado por las filas del club rojiblanco. Courtois, que milita en el Real Madrid desde el año 2018, conquistó cuatro títulos con el Atlético: una Liga (2014), una Copa del Rey (2013), una Europa League y una Supercopa de Europa (2012).

Pero tampoco conviene olvidar que el de Bree, que cumplirá 34 años el próximo mes de mayo, aseguró hace tres años y medio, en la víspera de la final de la Champions contra el Liverpool en Saint-Denis que ganó el Madrid (0-1), que "ahora estoy en el lado bueno de la historia", después de haber vestido previamente la camiseta rojiblanca. Un día después, el 28 de mayo de 2022, el Real Madrid derrotó al Madrid, alzándose con su decimocuarta Champions y Courtois con la primera de su carrera, tras haber perdido la final de Lisboa en 2014, precisamente con el Atlético y ante el eterno rival.

El 9 de agosto de 2018, durante su presentación con el Madrid, a Courtois le preguntaron por la polémica celebración que había protagonizado cinco años antes al ganar la Copa del Rey con el Atlético, precisamente ante los blancos y en el Santiago Bernabéu. "Salta, salta, salta pequeño canguro, y a los madridistas que les den por el culo", cantó Thibaut en aquellas celebraciones de hace 12 años y medio.

Un periodista le preguntó al guardameta sobre aquel momento, a lo que éste respondió: "En ese momento era muy joven, me dejé llevar por el momento. Pedí perdón, como lo hago ahora mismo. Yo creo que eso fue algo de juventud que no me califica. Los aficionados verán que daré todo por el escudo del Real Madrid".

Hugo Sánchez, también descartado

Ahora Courtois se queda fuera de 20 exjugadores del Atlético de Madrid, al igual que ocurre con el mexicano Hugo Sánchez.

Los 151.831 socios del Atlético de Madrid decidirán mediante votación la presencia de exjugadores en el nuevo Paseo de Leyendas ubicado en el exterior del Riyadh Air Metropolitano de entre una lista de 200 candidatos distribuidos en cuatro etapas históricas diferentes.

"Estos jugadores han sido seleccionados tras un análisis pormenorizado atendiendo a diversos motivos tales como mérito cualitativo, valores rojiblancos, reconocimiento y legado entre generaciones, momentos históricos protagonizados, y comportamiento con nuestro club y afición", explica el club.

De esta manera los socios deberán votar, hasta el 5 de enero a las 19:00 horas, a cinco futbolistas en cada uno de los cuatro bloques temporales puntuando del 1 al 5, eligiéndose en total a veinte candidatos de la nómina facilitada por la entidad, no entrando en ella nombres que ahora mismo están activos en el Atlético de Madrid.

En un primer momento pertenecían al paseo de la fama todos aquellos futbolistas que hubieran disputado al menos 100 partidos con la camiseta rojiblanca. Sin embargo, tras llegar a un acuerdo con la Comisión Social, esto se ha cambiado por la polémica generada durante años con la placa de Courtois.