La estadística desnuda la realidad: el Madrid genera para ir primero pero paga su falta de gol

El Big Data ha puesto cifras a una sensación que se repite jornada tras jornada en LaLiga 2025/26. El Real Madrid genera ocasiones, domina tramos de partido y somete a sus rivales, pero no traduce ese volumen ofensivo en goles. El análisis de finales de año de Stats Perform refleja que el equipo de Xabi Alonso debería liderar la clasificación con cerca de 39 puntos, aunque la falta de acierto de cara a puerta lo mantiene por detrás del Barcelona.

Las estadísticas avanzadas confirman que el problema del conjunto blanco no está en la producción ofensiva, sino en la finalización. A nadie se le escapa que el Madrid crea muchas más ocasiones de las que convierte y esa ineficacia ha terminado por costarle puntos clave en la pelea por el liderato.

En la práctica, el gol del equipo tiene nombre propio: Kylian Mbappé. El delantero francés es el principal sostén ofensivo del Madrid, con 59 goles en el año, mientras que el resto del equipo no acompaña con cifras similares. Esta dependencia, unida a la falta de puntería general, ha impedido a los blancos capitalizar su superioridad estadística y consolidarse en lo más alto de la tabla.

El Barça, en el extremo opuesto

En lo que llevamos de competición doméstica, el caso del Barcelona es justo el contrario. Según el Big Data, el equipo de Hansi Flick debería sumar alrededor de 36 puntos, una cifra inferior tanto a la del Real Madrid como a la que realmente tiene. Sin embargo, los azulgranas lideran LaLiga con 46 puntos, muy por encima de lo que dictan sus estadísticas de ocasiones creadas y concedidas.

La diferencia radica en la eficacia. El Barça ha convertido la precisión en su gran aliada y ha sabido maximizar sus oportunidades, lo que le permite mandar en la clasificación pese a no ser el equipo que más genera según los datos avanzados.

Así quedaría LaLiga según el Big Data

El informe de Stats Perform no solo altera el orden de los dos grandes, sino que también reordena buena parte de la clasificación.

Real Madrid : líder con unos 39 puntos esperados

Barcelona : segundo, con unos 36 puntos esperados

Atlético de Madrid : se mantendría tercero

Athletic Club : entraría en puestos de Champions, ocupando la cuarta plaza

Villarreal : perdería ese cuarto puesto

Betis : seguiría sexto

Celta: sería séptimo, cerrando la zona noble

Además, el Rayo Vallecano, actualmente cerca del descenso, aparecería octavo, peleando por Europa junto a Real Sociedad y Valencia, ambos penalizados por su falta de gol.

La otra cara de la tabla

En la parte baja, el Big Data también desmonta algunas realidades actuales. Equipos que están sacando un gran rendimiento a sus ocasiones aparecen claramente perjudicados en la simulación. Por ejemplo, el Oviedo seguiría en puestos de descenso, el Sevilla debería ser penúltimo pese a su buen rendimiento real y el Mallorca ocuparía la última posición. Por el contrario, Levante y Girona, que ahora están en zona roja, escaparían del descenso según las estadísticas avanzadas.

LaLiga aún tiene recorrido y, ¿cuál será el resultado según el Big Data?

Pese a estos cálculos, la competición real sigue abierta. El Real Madrid está a solo cuatro puntos del liderato y el calendario de enero llega cargado de compromisos decisivos. El Betis visitará el Santiago Bernabéu el 4 de enero, antes de que entren en juego la Supercopa, la Copa del Rey y el regreso de la Champions League. Según la expectativa de puntos acumulada a lo largo de la temporada, el Big Data proyecta un desenlace concreto:

Barcelona : campeón de Liga

Real Madrid : segundo

Atlético de Madrid : tercero

Villarreal : cuarto

Europa League : Betis y Espanyol

Descenso: Oviedo, Levante y Girona

Las cifras avanzadas dibujan un escenario claro: el Real Madrid tiene fútbol y ocasiones para mandar en LaLiga, pero mientras no solucione su problema de gol, seguirá pagando un peaje demasiado alto en la clasificación.