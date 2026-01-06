¿De dónde proviene el término hat-trick? No tiene nada que ver con el fútbol

Gonzalo García ha sido el gran protagonista del fin de semana. Con sus tres goles, ha cimentado el triunfo blanco ante el Betis. Un hat-trick. Un término muy utilizado en el mundo del fútbol, para referirse a cuando un futbolista logra tres dianas en un mismo partido. Como el logrado por Geoff Hurst, quizá el más importante de la historia del fútbol, en la final del Mundial de 1966 y con el que contribuyó a la victoria por 4-2 de su selección, Inglaterra. O los conseguidos por Cristiano Ronaldo, el futbolista con más hat-tricks oficiales en el mundo del fútbol.

Pero ¿de dónde viene el término hat-trick? En realidad, poco o nada tiene que ver con el mundo del fútbol...

Del circo al cricket

Primariamente, el término existía en el mundo de la magia. Es sencillo. De los términos Hat (sombrero en inglés) y Trick (Truco en inglés), se usaba para definir aquellos números de magia que incluían sacar animales u objetos inesperados de un sombrero.

El deporte, como tantos otros términos inicialmente no relacionados, lo incluyó en su vocabulario. Fue en 1878. Aunque en realidad deberíamos remontarnos a 1859. Durante un partido de cricket, en Inglaterra, Heathfield Harman Stephenson consiguió la hazaña de eliminar a tres bateadores de manera consecutiva. Tras aquel notable éxito, los aficionados de su equipo llevaron a cabo una colecta para regalarle un sombrero.

Un gesto que se repetiría en 1878. En este caso sería Frederick Robert Spofforth quien lograría la hazaña de eliminar a tres rivales consecutivos en un partido entre Australia e Inglaterra. La diferencia, que en esta ocasión ya no era una colecta de aficionados, sino un premio, un sombrero, entregado por la organización para destacar su gesta. La prensa lo recogería entonces como el truco del sombrero, el hat-trick. Y así pasaría a ser desde entonces.

Poco a poco, y por supuesto gracias a la prensa, el término se fue extendiendo a otros deportes. Y entre ellos el fútbol, qué duda cabe. El primer hat-trick sería logrado por el escocés John McDougall, quien lo lograría en 1878 en la victoria de su selección ante Inglaterra.

Desde entonces, se trata de una definición utilizada en casi cualquier modalidad deportiva, con diferentes matices. Aunque en realidad ya no tenga nada que ver con el sombrero. A excepción del hockey sobre hielo donde, curiosamente, cada vez que un jugador consigue un hat-trick los aficionados lanzan gorras y sombreros a la pista para celebrar la hazaña.

La Real Academia de la Lengua, en cualquier caso, recomienda el uso del término triplete en español.