Miller y Affolter: las pirañas que 'devoraron' al Atlético buscan saciar su apetito en el Inter Miami y el Zaragoza

En el fútbol moderno ya no manda el balón, ni siquiera el palco. Manda la liquidez. Y cuando un club necesita oxígeno inmediato —para fichar, cuadrar balances o, simplemente, sobrevivir— siempre aparece alguien dispuesto a prestarlo. Pero nunca es gratis.

Y aquí es donde entran en escena James Miller y Mark Affolter, los hombres fuertes de Ares Sports, Media and Entertainment Finance (ARES SME), el tentáculo deportivo del gigante financiero estadounidense Ares Management. Dos ejecutivos que, lejos del foco mediático, han aprendido a moverse como pirañas en aguas turbulentas: enseguida huelen la sangre, atacan a la velocidad del rayo y salen con el botín multiplicado.

El capital como arma de control

Ares no es un fondo cualquiera. Fundado en 1997 en Los Ángeles, hoy administra alrededor de 450.000 millones de dólares. Por hacernos una idea, se trata del 50 por ciento de lo que ha recaudado España en impuestos en un año (en concreto, 294.734 millones de euros en 2024). Así pues, hablamos de una cifra obscena incluso para los estándares de Wall Street. De esa matriz nace ARES SME, dotada con 3.700 millones de dólares para invertir en deporte, entretenimiento y medios de comunicación. No filantropía, sino rentabilidad a corto y medio plazo: alta, rápida y con garantías.

El método siempre es similar. Clubes con urgencias financieras, dirigentes acorralados por la deuda y la presión deportiva, y una oferta irrechazable. A cambio del dinero, Ares exige algo más valioso que intereses: poder. Presencia en los consejos de administración, participación accionarial relevante y capacidad real de decisión. En definitiva, convertir al fútbol en una extensión más del capital riesgo.

Según ha revelado a Libertad Digital el investigador deportivo Luis Serrano, de esos 3.700 millones de dólares, Ares ya ha comprometido el 40%; es decir, unos 1.500 millones. Estas son parte de sus inversiones:

Inter Miami

Club Atlético de Madrid

Real Zaragoza SAD

Chelsea

Financiación a Eagle Football Holdings (sociedad que engloba a diferentes de equipos de fútbol)

Otras inversiones deportivas de Ares han sido en béisbol (con 100 millones de dólares), rugby (37,5 millones), Fórmula 1 (en el equipo McLaren Racing), baloncesto 3x3 o en gimnasios (en concreto de la firma VivaGym).

Atlético de Madrid, el laboratorio perfecto

El Atlético de Madrid fue el experimento más exitoso. En 2021, el consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, se vio obligado a afrontar una ampliación de capital de 181 millones de euros. La pandemia había dejado un agujero de 80 millones y la losa del Metropolitano elevaba la deuda total a casi 600 millones. Fue entonces cuando Gil llamó a Ares. Y el fondo norteamericano acudió al rescate, pero con varias condiciones.

Se creó Atlético Holdco SL y Ares colocó 120 millones de euros. A cambio, Mark Affolter y James Miller se sentaron en dos de los cinco sillones del Consejo de Administración. No eran invitados, eran vigilantes. Cuatro años después, con la venta del 18,91% de las acciones de Ares a Apollo Management, la jugada se cerró con 514 millones de euros netos, el triple de lo invertido. Rentabilidad quirúrgica, sin ruido ni pancarta alguna.

De España a Miami

El apetito, sin embargo, nunca se sacia. El Inter Miami fue la siguiente presa. Cuando los hermanos Jorge y José Mas Santos, junto a David Beckham, decidieron hacerse con la franquicia de Florida, necesitaron financiación masiva. El Grupo Raine hizo las presentaciones y Ares volvió a aparecer como inversor estratégico.

Primero, 150 millones de dólares para comprar el club a Marcelo Claure y Masayoshi Son. Después, otros 75 millones para hacer posible el fichaje de Leo Messi, el golpe de marketing más grande en la historia reciente del fútbol estadounidense. En total, 225 millones invertidos. La llegada de la Pulga al Estado del Sol tuvo efecto doble: aterrizó Messi pero también el fondo Ares para garantizar que cada dólar tuviera retorno.

Real Zaragoza: supervivencia bajo tutela

El caso del Real Zaragoza es aún más revelador. Un club histórico, atrapado en Segunda División desde hace casi 12 años, con una deuda asfixiante y sin margen de maniobra. Según Luis Serrano, Ares controla aproximadamente el 12% del accionariado, pero su peso es mayor del que indica el porcentaje. En un reparto atomizado —Jorge Mas (25%), Pablo Jiménez de Parga (44%) y Juan Forcén (15%)— cada movimiento cuenta.

No fue nada casual la presencia de Affolter en Zaragoza, en agosto de 2022, durante la presentación de la nueva propiedad. Fue toda una declaración de intenciones. El capital que salva también manda. Y quien pone el dinero, exige resultados… deportivos y sobre todo financieros.

Presidentes cautivos, consejos sometidos

Aquí está la clave del nuevo fútbol. Los presidentes ya no gobiernan, sino que negocian su supervivencia. Deben hacer concesiones constantes a fondos y accionistas para mantenerse en el cargo. Y cuando el club depende estructuralmente de esa financiación, la dependencia se convierte en sumisión.

Ares no necesita mayoría absoluta para decidir. Le basta con estar dentro, conocer las cuentas, influir en las estrategias y condicionar los tiempos. El poder ya no se ejerce con discursos, sino con cláusulas. La fórmula es simple: hacerse con un elevado porcentaje del accionariado de un club para entrar en el consejo de administración y conseguir, de esta manera, una capacidad de decisión que hasta ahora no se había visto en el mundo del fútbol.

El papel de los aficionados: de socios a figurantes

Así las cosas, ante este escenario, el aficionado ha sido expulsado de toda ecuación de poder. Ya no influye en el consejo ni marca el rumbo del club. Su papel se reduce al de consumidor emocional: paga abonos, compra camisetas y llena estadios, pero jamás decide nada. El fútbol, convertido en negocio puro y duro, ha roto el último vínculo romántico con sus bases.

Atlético de Madrid, Inter Miami, Real Zaragoza… distintos nombres, el mismo patrón. Ares entra cuando hay necesidad, estructura la operación, consigue el control y sale con beneficios extraordinarios en tres o cinco años. Miller y Affolter no aman los colores: aman los números. Y mientras los clubes sigan ahogados y el mercado premie la liquidez inmediata, las pirañas seguirán nadando en busca de la próxima presa.

En el próximo capítulo explicaremos en Libertad Digital cómo Miller, Affolter y, en definitiva, Ares empujó a John Textor a marcharse del Olympique de Lyon, ante su desastrosa gestión del equipo francés, después de que el multimillonario norteamericano culminara la compra de la entidad en diciembre de 2022.