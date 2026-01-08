Agentes de IA y pensamiento computacional: LaLiga impulsa un nuevo modelo de trabajo centrado en las personas

LaLiga ha presentado los detalles de su plan de Inteligencia Artificial (IA), que se articula principalmente en dos ejes: por un lado, el despliegue de agentes de IA como asistentes especializados y la formación de sus empleados en pensamiento computacional.

Durante este acto se han desvelado los pormenores en un encuentro formativo a través de LaLiga Business School en el que han participado Javier Gil, responsable de Implementación y Desarrollo de IA de LaLiga; y Aitor Jiménez, director de Innovación, Tecnología y Nuevos Negocios del Grupo Baskonia Alavés. También se han compartido, además, los resultados del proyecto piloto realizado durante la temporada 2024/25, cuyos datos han servido para validar el impacto de la IA en la eficiencia operativa, la calidad del trabajo y la confianza de los profesionales, y como guía para el diseño del nuevo plan, cuya implementación contará con la ayuda de gigantes tecnológicos como Globant o Microsoft.

El enfoque, según ha explicado la organización, parte de una premisa no solo tecnológica, sino también cultural. En esa línea, el modelo combina capacitación para que los empleados trabajen con criterio y control, con la incorporación de agentes inteligentes activos en el día a día, cuya creación y adaptación recaen en los propios equipos para ajustarlos a sus necesidades y procesos.

El piloto se desarrolló la temporada pasada con un grupo reducido de empleados de distintas áreas y combinó sesiones de formación con el uso real y voluntario de herramientas de IA. La evaluación se estructuró mediante encuestas anónimas antes y después del programa. Los resultados reflejaron un salto significativo en la adopción: el uso de IA en el día a día pasó del 25% al 60,9% en pocos meses, mientras que el uso intensivo se elevó desde aproximadamente un tercio de los participantes hasta el 72%.

El análisis reflejó una mejora clara en el día a día: más empleados percibieron que la IA les facilitaba las tareas y se duplicó el grupo que afirmaba que había mejorado la calidad de su trabajo. También creció el ahorro de tiempo, especialmente entre quienes estimaban entre dos y cuatro horas semanales, y cayó al mínimo el porcentaje que no detectó impacto.

LaLiga enmarca ese tiempo liberado como un cambio de dinámica: menos trabajo reactivo y más foco en mejorar procesos e impulsar iniciativas. Estos resultados de la temporada 24-25 se han usado para el enfoque del plan que se implementará a partir de esta temporada 25-26. En ese contexto, el plan evoluciona del uso puntual de herramientas a un ecosistema de agentes de IA, asistentes activos por área que, bajo supervisión humana, automatizan tareas repetitivas, generan informes y optimizan flujos de trabajo sin perder control ni responsabilidad.

El segundo pilar se apoya en la formación en pensamiento computacional como competencia transversal para una adopción sostenible. LaLiga lo ha definido como la capacidad de estructurar problemas, identificar patrones, priorizar la información y diseñar soluciones de forma lógica y eficiente, facilitando una interacción con la IA basada en criterio y comprensión de límites y posibilidades.

Esta filosofía ya se está trasladando a su ecosistema a través del apoyo formativo a clubes desde la Oficina de Clubes, que pone especial énfasis en la seguridad de la información, y mediante la oferta académica de LaLiga Business School, que incluye un Máster en Transformación Digital e IA en el deporte.

En el plano cultural, el proyecto piloto reforzó confianza y satisfacción: cayó la baja confianza y la mayoría declaró tener niveles moderados o altos, así como un aumento de la satisfacción por la productividad y las habilidades. El equipo de adopción subraya que el nuevo plan se ha diseñado desde las evidencias obtenidas, para un despliegue sostenible que aumente el valor del talento.