Piqué, pala en mano, pide auxilio para retirar 28 centímetros de nieve del estadio del Andorra

El partido del FC Andorra y la Cultural Leonesa, previsto para las 16.15 horas, retrasa su inicio a las 18.30 horas para facilitar la retirada de la nieve.

El Nou Estadi de la FAF de Encamp acumuló unos 28 centímetros de nieve y entre operarios, aficionados y también trabajadores del club incluyendo Gerard Piqué, el máximo accionista, y su pareja, Clara Chía, están trabajando para extraer toda la nieve acumulada en el terreno de juego.

Gerard Piqué, en un curioso vídeo, no ha dudado en pedir auxilio a los aficionados para que el encuentro pueda jugarse.

El Andorra ha colgado un vídeo en sus redes sociales en el que aparece Piqué con una pala para quitar nieve. El ex central insta a los habitantes a que ayuden a retirar los 28 centímetros que había en ese momento sobre el césped.

⚠️ Des del @fcandorra volem jugar 𝐀𝐕𝐔𝐈 l’#AndorraCultural 🪏 Per això animem a tota la gent d’Andorra a venir a donar-nos un cop de mà portant 𝒑𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒊 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 per treure la neu de l’Estadi pic.twitter.com/2stDnuisyw — FC Andorra (@fcandorra) January 10, 2026

El partido, correspondiente a la jornada 21, estaba previsto para las 16.15 horas y los dos clubs acordaron que el encuentro se disputará, pero se ha decidido retrasar la hora de inicio del partido a las 18.30 horas.