LALIGA y AENOR firman un acuerdo para lanzar una certificación de excelencia en canteras de fútbol

LALIGA y AENOR han firmado un acuerdo estratégico para la creación y puesta en marcha de la certificación ‘Excelencia en el Modelo Formativo Integral de Canteras de Fútbol’, un nuevo sello exclusivo que reconocerá a los clubes que alcancen los más altos estándares de calidad, sostenibilidad y desarrollo integral en la formación de jugadores y jugadoras, con especial foco en la protección al menor.

El acuerdo ha sido firmado por el presidente de LALIGA, Javier Tebas, y el CEO de AENOR, Rafael García Meiro, y supone un nuevo paso en la apuesta de LALIGA por la profesionalización, la mejora continua y la excelencia de las canteras del fútbol profesional español, según destacaron ambas entidades.

La certificación ‘Excelencia en el Modelo Formativo Integral de Canteras de Fútbol’ pretende acompañar a los clubes en su compromiso para alcanzar la excelencia en su modelo formativo integral con un enfoque a procesos: estratégicos, operativos y de evaluación, que incluye más de 50 indicadores a cumplir. De esta manera se busca la mejora continua en favor de la contribución al desarrollo integral (humano, académico y deportivo) de menores canteranos y canteranas.

Esta certificación nace vinculada directamente al Plan de Optimización y Mejora de Canteras de LALIGA, el marco estratégico a 10 años lanzado por la organización en 2022 para impulsar las canteras de los clubes, que ya son líderes a nivel global, y llevar la excelencia del fútbol base español a un nuevo nivel.

LALIGA ha destacado la importancia que tiene esta alianza a la hora de enfatizar la confianza en toda la cadena de valor, desde los clubes hasta las familias, pasando por partners potenciales, al dejar en manos de una certificadora de prestigio la acreditación del cumplimiento de los máximos estándares, en especial los relativos a los profesionales, procesos de trabajo (como control o comunicación) y protección del menor.

La posibilidad de optar a la certificación ‘Excelencia en el Modelo Formativo Integral de Canteras de Fútbol’ estará condicionada al grado de cumplimiento del Plan de Canteras de LALIGA, y en particular a los objetivos establecidos en su Fase 1, que se acaba de cerrar con el fin de 2025. Así, solo podrán iniciar el proceso de certificación aquellos clubes que hayan alcanzado al menos el 80% de cumplimiento de los objetivos definidos en esta primera fase: como la atención integral al jugador; el crecimiento sostenible, la detección y retención de talento o la profesionalización de la estructura de cantera, entre otros.

La certificación parte de experiencias previas de éxito dentro del propio ecosistema de LALIGA. CA Osasuna fue un club pionero al impulsar, de la mano de AENOR, la certificación de su cantera, Tajonar, referente histórico en el fútbol formativo español, estableciendo un precedente relevante que evidenció el valor de contar con un modelo formativo evaluado bajo estándares objetivos y verificables.

De este modo, la certificación no solo funcionará como un reconocimiento externo independiente, avalado por AENOR, sino también como un incentivo para la mejora continua y la consolidación de buenas prácticas en el fútbol base profesional.

Javier Tebas señaló que "el Plan de Canteras de LALIGA es una apuesta estratégica a largo plazo que ha obtenido ya muy buenos resultados. La alianza con AENOR aporta la confianza de contar con una certificadora externa para reconocer el enorme trabajo que están realizando los clubes. Así, se garantiza que la formación integral de nuestros jóvenes futbolistas y la llegada de canteranos al fútbol profesional, ambos elementos clave de la sostenibilidad económica y deportiva, se basa en criterios de excelencia".

Por su parte, Rafael García Meiro indicó que "el deporte es una parte muy importante de la formación de los jóvenes. La certificación del Modelo Formativo de Canteras contribuye a que su experiencia sea la mejor, tanto para aquellos jóvenes que continuarán como profesionales del deporte como para los que tomen otros caminos. Esta certificación profundiza en todos los ámbitos que de verdad le importan a los jóvenes y a sus familias: más de 50 indicadores que abarcan un cuidado integral de los alumnos, en lo humano, académico y deportivo. La forma en que abordamos el deporte es uno de los elementos que nos define como sociedad y LALIGA, con su Plan Nacional de Canteras, está haciendo una apuesta clara por las mejores prácticas".

Encuentro de Canteras

El IX Encuentro de Canteras de LALIGA, celebrado los días 14 y 15 de enero en Madrid, ha sido un punto de reflexión, balance y alineación estratégica entre LALIGA y sus clubes y ha supuesto el cierre oficial de la Fase 1 del Plan de Optimización y Mejora de Canteras, lanzado en 2022, y el arranque de la Fase 2, aunque los objetivos de la primera etapa seguirán abiertos para su cumplimiento y mejora por parte de los clubes.

Los datos de la Fase 1 reflejan una evolución muy significativa en el grado de cumplimiento de los indicadores y objetivos del Plan, destacando en especial las áreas relativas a la Atención integral al jugador, reflejando el esfuerzo de los clubes por mejorar los procesos formativos, reforzar la protección a la infancia y apostar por la educación superior y la carrera dual, el crecimiento de las estructuras de canteras femeninas, la mejora de infraestructuras e instalaciones y un salto decisivo en tecnología y digitalización.

El porcentaje medio de cumplimiento global (considerando todos los grupos y objetivos) ha pasado del 46,5% en octubre de 2022 al 71,0% en julio de 2025. La 'Sección 4: Atención integral al jugador' ha sido la que más ha evolucionado de forma global, pasando de un 38,3% en octubre de 2022 a un 76% en julio de 2025. Este avance evidencia el esfuerzo de los clubes por mejorar los procesos formativos, crear entornos de protección a la infancia y reforzar la apuesta por la educación superior y la carrera dual de los jugadores.

En la 'Sección 3: Modelo formativo y transferencia a la competición', el cumplimiento global ha crecido del 60,6% al 85,3%, destacando especialmente el indicador de Individualización del proceso formativo, con un incremento de 29,6%. Esto muestra la apuesta de los clubes por profesionalizar sus canteras y potenciar la mejora continua de los procesos de trabajo, centrados en el jugador, principal foco y eje del sistema.

En clubes de LALIGA HYPERMOTION el avance ha sido especialmente relevante, pasando de un 42,7% de cumplimiento en 2022 a un 64,2% en julio de 2025. Siguiendo la tendencia general, también en este grupo concreto el mayor incremento se ha producido en la Sección 4: Atención integral al jugador, que ha pasado del 21,1% al 70,6%(un incremento de 39,5 puntos porcentuales), seguida de la Sección 3: Modelo formativo y transferencia a la competición, con un crecimiento del 25,7%).

Al inicio del Plan de Canteras, solo el 55% de los clubes contaba con una estructura femenina en el fútbol base. En la actualidad, este porcentaje ha aumentado hasta el 82%, incluyendo no solo la existencia de equipos, sino de estructuras formativas consolidadas.

En el área de infraestructuras, se ha pasado del 42,5% al 76,9%, reflejando una clara mejora en infraestructuras e instalaciones deportivas, muy ligada al trabajo de la Oficina de Clubes y al plan de inversión desarrollado junto a CVC.

En el ámbito de la tecnología y la digitalización, el avance ha sido especialmente significativo. Al inicio del Plan, únicamente el 37,5% de los clubes contaba con capacidad para centralizar e interrelacionar la información sobre el progreso y la evolución de los jugadores de cantera. Al cierre de la Fase 1, este porcentaje se ha elevado hasta el 73,7%, fruto de una mayor apuesta por la digitalización y la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas al fútbol formativo.

La Fase 2 del Plan de Canteras de LALIGA, presentada a los clubes durante el Encuentro en el estadio Riyadh Metropolitano del Atlético de Madrid, dará continuidad al trabajo realizado, con un enfoque orientado a la consolidación de los avances, la profundización en los modelos de excelencia y la homogeneización de estándares entre clubes.

Entre los próximos pasos se incluyen nuevas propuestas en materia de innovación metodológica, desarrollo del talento, protección del menor, salud mental, sostenibilidad de los modelos formativos, mejora de la transferencia del jugador a la competición profesional y refuerzo de la gobernanza y los sistemas de evaluación, todo ello alineado con los criterios de la nueva certificación desarrollada junto a AENOR.