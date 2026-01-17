Arbeloa: "Los gritos de 'Florentino, dimisión' son de gente que no quiere al Madrid"

No hay un solo día tranquilamente en el madridismo. Especialmente en estos últimos tiempos. El conjunto blanco ha ganado este sábado al Levante (2-0), en un duelo marcado por el histórico broncazo de la afición del Santiago Bernabéu al equipo y a la directiva, con pitos, pañoladas y un grito que todavía retumba en Chamartín: "Florentino, dimisión".

La victoria frente a los granotas sirven para calmar los ánimos de la hinchada merengue... al menos de momento. Un partido marcado también por el debut en el Bernabéu de Álvaro Arbeloa, que el pasado miércoles se estrenó en el banquillo madridista con la eliminación del equipo en la Copa del Rey a manos del Albacete en el Carlos Belmonte (3-2).

El técnico salmantino, en el día de su 43 cumpleaños, no ha dudado en criticar a los aficionados que este sábado han dedicado pitos y pañuelos contra Florentino Pérez y, sobre todo, a los que han pedido la cabeza del presidente al grito de "Florentino, dimisión".

"Sé de dónde vienen (los cánticos). Los pitos no son de gente que no quiere a Florentino, son de gente que no quiere al Real Madrid. A mí no me van a engañar. Para mí es una suerte tener un presidente que es la persona más importante de la historia de este club junto con Santiago Bernabéu (...) Los madridistas somos conscientes de la suerte por tener a un presidente como Florentino Pérez", ha dicho Arbeloa sobre la figura del máximo dirigente de la entidad.

Asimismo, Arbeloa ha reconocido que Vinícius Júnior -el jugador más pitado contra el Levante junto a Jude Bellingham y Fede Valverde- no está en su mejor nivel, pero promete trabajar para "tener al mejor Vini".

"Voy a exigir a sus compañeros que lo busquen", dice el entrenador sobre un Vinícius que "refleja lo que es un jugador del Real Madrid" porque "ha defendido este escudo una y otra vez a capa y espada".

Así, el salmantino no duda en seguir defendiendo al 7 blanco, que según recuerda, "nos ha dado dos Champions, espero que nadie lo olvide".