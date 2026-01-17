Pitada histórica del Bernabéu: Vinicius, Bellingham y Valverde, señalados

Se ha cumplido lo que se esperaba. Después del despido encubierto de Xabi Alonso, tras perder la Supercopa de España frente al FC Barcelona, y la eliminación en la Copa del Rey a manos del Albacete -en el estreno de Álvaro Arbeloa en el banquillo del primer equipo-, la afición del Real Madrid no ha dudado en mostrar su enfado con el equipo en la previa del partido de Liga contra el Levante en el estadio Santiago Bernabéu.

El malestar de la afición se pudo comprobar en cuanto el autobús que transportaba al equipo llegó a la Plaza de Sagrados Corazones, junto al estadio, y fue recibido con una sonora pitada dos horas antes del encuentro frente a los granotas.

Pitos al Madrid al salir a calentar. El Bernabéu aún está bastante vacío. pic.twitter.com/g3JSuKzVUb — David Álvarez (@davidalvarez) January 17, 2026

Unos pitos que fueron todavía más sonoros unos 35 minutos antes de que comenzara el partido, cuando los jugadores del Real Madrid saltaron al terreno de juego para realizar el preceptivo calentamiento.

Y no acabaron ahí. Ya con el partido iniciado, la afición madridista cargó sus iras contra, quienes para ellos, son los responsables de la marcha de Xabi Alonso y la situación actual del equipo: Vinicius, Bellingham y Valverde. Los pitidos también se han vuelto contra el palco presidencial con gritos de "Florentino, dimisión".