Gritos de Florentino dimisión en el Bernabé por primera vez en décadas

La afición madridista es soberana y ha dictado sentencia. Los señalados por el despido de Xabi Alonso tras perder la Supercopa de España y caer eliminado de forma estrepitosa por el Albacete han sido Vinicius, Bellingham y Valverde.

Pero la furia del madridista que se ha acercado este sábado, no se sabe si a ver jugar a su equipo contra el Levante o a mostrar su malestar con la deriva deportiva del club, se ha vuelto contra el palco y la figura de su presidente, Florentino Pérez con gritos de "Florentino, dimisión". Al terminar la primera parte se han reproducido los gritos contra el presidente acompañados de una pañolada para despedir a los jugadores en su camino al túnel de vestuarios.

Depués de más de una década de hegemonía, queda claro que la memoria del aficionado blanco es cortoplacista. Su nivel de exidencia es tal que exigen la dimisión del todopoderoso presidente blanco.