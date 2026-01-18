Menú

De Jong, contra Gil Manzano: "Te mira con cara de 'soy más que tú', es muy frustrante"

El capitán del Barça lamenta el gol anulado a Lamine Yamal por fuera de juego en Anoeta: "El año pasado ya pasó exactamente lo mismo aquí".

Frenkie de Jong, durante el partido contra la Real Sociedad en Anoeta. | Cordon Press

Frenkie de Jong mostró su frustración minutos después de la derrota del FC Barcelona contra la Real Sociedad en Anoeta (2-1). Al centrocampista holandés le preguntaron por la actuación del árbitro Jesús Gil Manzano, que anuló cuatro goles esta noche (tres de ellos al Barça) y De Jong no dudó en arremeter contra el colegiado extremeño.

"No puedes ni hablar con el árbitro, no lo entiendo, y eso que soy el capitán. Me mira con una cara como diciendo ‘soy más que tú’, es muy frustrante", dijo De Jong a los micrófonos de DAZN.

Sobre el fuera de juego en el gol anulado a Lamine Yamal (m.39), que hubiera supuesto el 1-1 en el marcador, Frenkie de Jong aseguraba: "Lo comenté con el cuarto árbitro y me ha dicho como que no era. El año pasado pasó algo igual aquí".

"Creo que hemos merecido ganar, pero la tienes que meter", decía un De Jong cuyas críticas hacia Gil Manzano han sido respaldadas por su entrenador, Hansi Flick. El técnico alemán del Barça, muy molesto con el arbitraje en Anoeta, se limitaba a decir: "No quiero gastar energía en este tipo".

"Estoy decepcionado porque hemos tenido muchas ocasiones y no hemos podido ganar", agregaba el preparador culè.

