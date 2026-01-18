De Jong, contra Gil Manzano: "Te mira con cara de 'soy más que tú', es muy frustrante"

Frenkie de Jong mostró su frustración minutos después de la derrota del FC Barcelona contra la Real Sociedad en Anoeta (2-1). Al centrocampista holandés le preguntaron por la actuación del árbitro Jesús Gil Manzano, que anuló cuatro goles esta noche (tres de ellos al Barça) y De Jong no dudó en arremeter contra el colegiado extremeño.

"No puedes ni hablar con el árbitro, no lo entiendo, y eso que soy el capitán. Me mira con una cara como diciendo ‘soy más que tú’, es muy frustrante", dijo De Jong a los micrófonos de DAZN.

🗣️ Frenkie de Jong: "No puedes ni hablar con el árbitro y soy el capitán. Me mira con una cara como que soy más que tú"#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/nMNlCrRbYR — DAZN España (@DAZN_ES) January 18, 2026

Sobre el fuera de juego en el gol anulado a Lamine Yamal (m.39), que hubiera supuesto el 1-1 en el marcador, Frenkie de Jong aseguraba: "Lo comenté con el cuarto árbitro y me ha dicho como que no era. El año pasado pasó algo igual aquí".

🗣️ Frenkie de Jong, sobre el fuera de juego en el gol de Lamine Yamal "Lo comenté con el cuarto árbitro y me ha dicho como que no era. El año pasado pasó algo igual aquí"#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/12eMsaxyfY — DAZN España (@DAZN_ES) January 18, 2026

"Creo que hemos merecido ganar, pero la tienes que meter", decía un De Jong cuyas críticas hacia Gil Manzano han sido respaldadas por su entrenador, Hansi Flick. El técnico alemán del Barça, muy molesto con el arbitraje en Anoeta, se limitaba a decir: "No quiero gastar energía en este tipo".

🗣️ Fick, sobre Gil Manzano "No quiero gastar energía en este tipo"#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/a1UN6BBwI6 — DAZN España (@DAZN_ES) January 18, 2026

"Estoy decepcionado porque hemos tenido muchas ocasiones y no hemos podido ganar", agregaba el preparador culè.