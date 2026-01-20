Jorge Valdano ha enseñado la patita. El entrenador argentino, un auténtico lírico -también llamado hoy en día Panenkita- de los banquillos se ha destapado y se ha quitado la careta. Acostumbrado a defender a capa y espada a los entrenadores de su cuerda -como Xabi Alonso- ha atizado a Álvaro Arbeloa después de estar tan solo un puñado de días en el cargo.

Valdano se ha referido a las palabras de Arbeloa en la rueda de prensa posterior al encuentro que el Real Madrid ganó por 2-0 al Levante, marcado por el festival de pitos a algunos jugadores -Vinicius se llevó la palma, también fueron muy cuestionados Bellingham, Fede Valverde o Huijsen-, al propio Arbeloa o al presidente Florentino Pérez.

Arbeloa, que defendió la libertad del socio merengue para expresar su opinión en contra de los jugadores, se revolvió de su asiento cuando el señalado fue Florentino Pérez:

"Sé de dónde vienen los pitos, sé de dónde vienen las campañas. Los pitos no son de gente que no quiere a Florentino, son de gente que no quiere al Real Madrid", aseguró el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Valdano dio réplica a las palabras de Arbeloa:

Jorge Valdano: "Hay que tener mucho cuidado con dividir el madridismo entre buenos y malos". #DeportePlus pic.twitter.com/EL8GGOKBQJ — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) January 19, 2026

"Ha dicho que él sabe lo que hay detrás; desde luego que tiene mejor información que yo, que soy absolutamente ajeno a todos los movimientos, llamémosle, políticos que hay alrededor del club. No sé si revelarlos es una buena idea, porque lo único que hace es manchar la imagen del club. El club somos todos", remató Valdano en 'El Tercer Tiempo' de Movistar+.

Valdano, cercano a Xabi Alonso, atiza a Arbeloa recién aterrizado. De madridista demuestra tener poco o nada.