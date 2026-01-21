El aviso a navegantes de Toni Kroos sobre los pitos del Bernabéu

Siguen coleando los pitos que retumbaron en el Santiago Bernabéu el pasado domingo en el duelo en el que el Real Madrid tumbó al Levante por (2-0), lo que supuso el debut de Álvaro Arbeloa como entrenador en el coliseo merengue.

Un encuentro que estuvo marcado por la oleada de pitos centrados especialmente en tres jugadores (Fede Valverde, Jude Bellingham y Vinicius, además de Huijsen), pero tampoco se libraron el propio Arbeloa o el presidente Florentino Pérez. El brasileño sufrió un ensañamiento que duró 90 minutos. Una escena que ha dado la vuelta al mundo y que ha levantado opiniones para todos los gustos.

El último en manifestarse ha sido una gran leyenda del Real Madrid como es Toni Kroos. Testigo directo de situaciones similares, deja claro su punto de vista: "Un jugador al que no le hayan pitado en el Santiago Bernabéu no es un gran jugador. Se puede decir que esto es el Real Madrid. No es su mejor cara, pero describe bien lo que significa jugar en este club. Siempre se elige a los grandes nombres, para bien y para mal".

El teutón, en su propio podcast, deja claro que la avalancha de pitos no es la mejor fórmula para salir de una situación difícil: "Si ya te pitan antes del partido, no hace más fácil lograr lo que el club y todos quieren: ganar y jugar bien".

El teutón, que retrata a todos aquellos que utilizan los pitos como herramienta clave en la enorme mejoría del equipo en el encuentro ante el Mónaco de este martes en la Champions League, está seguro de que el Real Madrid se levantará como ha sucedido en otras ocasiones: "Tras ganar tres Champions seguidas, la temporada 18-19 fue para tirarla a la basura. Luego se volvió. Ahora es la segunda temporada en la que parece que la cosa no va bien y eso genera problemas. No estamos en un club que acepte periodos largos sin ganar. Se vio en la decisión con el entrenador y con la reacción de la afición. Los jugadores saben a lo que se enfrentan, pero estoy seguro de que son lo bastante fuertes mentalmente para seguir y darle la vuelta a la situación. A mí también me eliminaron contra un equipo pequeño en Copa. Nuestra generación también pasó por horas bajas. En 2019, en el 1-4 contra el Ajax, yo también escuché algunos pitos".