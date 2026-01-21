La Liga F toca fondo con solo 64 espectadores en un partido

La Liga F Moeve, la máxima categoría del fútbol femenino profesional en España, ha registrado un descenso del 9 por ciento en la asistencia global a los estadios tras las primeras 16 jornadas de la temporada 2025/26, en comparación con el mismo periodo de la campaña anterior. Esta caída se produce a pesar de que ya se han disputado la mayoría de los partidos en grandes escenarios con alto potencial de afluencia, con la excepción del encuentro pendiente entre Athletic Club y Real Sociedad en San Mamés, previsto para el próximo sábado 15 de febrero.

Los equipos que más contribuyen al total de espectadores —FC Barcelona, Real Madrid CF y Athletic Club— han experimentado reducciones superiores al 20% en sus asistencias como locales respecto a la temporada pasada. Estos clubes, que suelen atraer las mayores asistencias de manera regular, han visto mermada su afluencia en lo que va de temporada.

En el otro extremo, clubes como Granada CF, SD Eibar, RCD Espanyol, Sevilla FC y Levante UD mantienen promedios en torno a 400 espectadores por partido en sus encuentros como locales. Las cifras mínimas esta temporada registran datos de asistencia de 230 en el Granada CF; 193 en el SD Eibar; 277 en el RCD Espanyol; 188 en el Sevilla FC; y 105 en el Levante UD.

El pasado domingo, en el duelo entre el FC Badalona Women y el Deportivo Abanca (victoria del cuadro catalán por 1-0), se registró la peor asistencia hasta la fecha con tan solo 64 espectadores presentes en el Nou Municipal de Palamós.

En una entrevista reciente en Radio Marca, la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, se refirió a unas declaraciones de la triple ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmatí, en la que la catalana sentía que la Liga femenina estaba "dejada de la mano de Dios" y cuestionaba su relevancia. "La de Aitana es importante por el altavoz que ella supone, pero para mí es igual de importante cualquier otra jugadora de cualquiera de los equipos; es decir, las 350 futbolistas de Liga F tienen voz, tienen opinión", dijo Álvarez mientras apuntaba "un crecimiento del 18% en asistencias en la jornada 13 respecto a la anterior, un récord general en afluencias y la apertura de más estadios".

Álvarez también destacó "incrementos en audiencias televisivas con un 90% de crecimiento en la temporada anterior y una evolución positiva en la actual en plataformas como DAZN España, DAZN Internacional y retransmisiones autonómicas y en el ámbito digital".

Este martes la Liga F Moeve se vio obligada a lanzar un nuevo ténder para liberar cuatro partidos por jornada en abierto que convivirían en cerrado con DAZN y que aligerarían la aportación económica del hasta ahora operador principal.

Esta semana, la propia Bonmatí lanzaba un nuevo dardo: "Estoy cansada de alzar la voz y que no sirva para nada. Necesitamos cambios ya", dijo la jugadora del Barça, señalando la falta de competitividad más allá del conjunto azulgrana y de la selección española, y la emigración de talento al extranjero.

En cualquier caso, la cifra de 64 espectadores no es un problema coyuntural, sino un síntoma. El reflejo de una Liga F que ha preferido escucharse a sí misma antes que atender a la realidad.