Los clubes de LaLiga se movilizan contra los cánticos intolerantes dentro y fuera de los estadios de fútbol

El fútbol profesional español, y en concreto los clubes de LaLiga, han reforzado esta temporada el mensaje, ante todos los aficionados y toda la sociedad, de que "no es tolerable" animar desde el insulto o la incitación a la violencia puesto que esos comportamientos "no solo deterioran la convivencia en los estadios y dañan la imagen del sector, sino que además tienen un impacto económico directo y creciente para los clubes".

El último en manifestarse ha sido el Real Betis, que comunicó ayer que cerró el año natural 2023 con sanciones que alcanzaron los 242.233 euros por cánticos ofensivos y conductas intolerantes, en aplicación de la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, así como de los códigos disciplinarios de la RFEF y la UEFA. De ese importe, 120.127 euros ya son sanciones firmes y otros 122.106 euros corresponden a propuestas aún pendientes de resolución.

El Real Betis detalló que fue denunciado en 14 jornadas ligueras en el último año natural por cánticos ofensivos, conductas sancionables y castigadas con multas que han ido aumentando progresivamente por su reincidencia. A ello se suman 90.000 euros adicionales, también por cánticos y otras conductas prohibidas por la misma Ley, por incidentes ocurridos durante un entrenamiento a puerta abierta previo a un derbi, así como sanciones en competición europea, incluida una multa de 30.000 euros tras las semifinales de la UEFA Conference League y nuevas penalizaciones por el lanzamiento de bengalas en partidos continentales. El propio club ha manifestado precisamente que estas sanciones suponen un grave perjuicio económico y un daño reputacional directo, tanto para la entidad como para su afición.

Otro de los clubes que recientemente ha puesto cifras a esta problemática es el Athletic Club, que ha visto cómo el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA propuso dos multas que suman 50.000 euros por incidentes ocurridos en la ida y vuelta de las semifinales de la UEFA Europa League frente al Manchester United.

Desde San Mamés tienen claro que estas sanciones son recurrentes y evitables, y el pasado mes de julio advirtieron que, aunque en general el comportamiento de su afición es ejemplar, el respeto debe ser uno de los principios fundamentales de la animación, evitando actos que dañen la imagen del Athletic u ocasionen perjuicios económicos a la entidad.

Por su parte, el Málaga CF ha optado por la prevención directa. Ante la amenaza de una propuesta de sanción de hasta 100.000 euros por cánticos ofensivos, el club emitió un comunicado en septiembre pidiendo expresamente a su afición que se abstuviera de entonar consignas sancionables en partidos de alta rivalidad. El club ha reforzado mensajes por megafonía, videomarcadores y redes sociales, y ha destacado las medidas preventivas adoptadas, como cacheos, cartelería oficial y pancartas con lemas a favor del respeto.

LaLiga señaló que "la preocupación es compartida en todas las categorías del fútbol profesional". El Córdoba CF reconoció también en septiembre haber acumulado más de 50.000 euros en propuestas de sanción la pasada temporada en 10 expedientes diferentes y haber recibido nuevos expedientes en los primeros dos partidos disputados como local esta temporada. El club advirtió entonces de consecuencias como el cierre de gradas o la identificación individual de los responsables.

En El Plantío, el Burgos CF destacó públicamente a su afición el pasado mes de octubre que el dinero destinado a multas por cánticos de odio es dinero que deja de invertirse en cantera e infraestructuras. Y este pasado diciembre, el Granada CF informó también de varios procedimientos disciplinarios recientes y sanciones acumuladas en las últimas dos temporadas, reiterando que estos comportamientos perjudican directamente a la entidad.

La pasada temporada el FC Barcelona directamente trasladó la responsabilidad económica a los grupos de animación. El club reclamó a sus propios grupos de animación el pago de las sanciones acumuladas, llegando a inhabilitar el Espai d’Animació. Este mismo martes, hizo pública una reunión para retomar las relaciones con dichos grupos, más de un año después.

Por todo ello, LaLiga manifestó que "la tendencia entre los clubes de LaLiga está ya clara: los cánticos intolerantes y violentos no tienen cabida en la sociedad y el fútbol actual, se puede animar a tu equipo con respeto, deportividad y responsabilidad, y la alternativa no puede pasar por pagar más y más sanciones que no son sino un freno para el desarrollo y crecimiento de los propios clubes, a nivel económico, reputacional y de valores".