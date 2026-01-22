Sorprendentes palabras de José Mourinho. ¿Le ha dado un palo a Álvaro Arbeloa? Hay que recordar que el actual técnico del Real Madrid era uno los principales soldados del técnico luso en su etapa como entrenador del conjunto merengue.

Tras la dura derrota del Benfica en el campo de la Juventus por 2-0, Mourinho realizó unas sorprendentes declaraciones que apuntan directamente en la línea de Arbeloa: "Hay gente que no ha hecho nada en su carrera entrenando a grandes equipos. Para mí es una sorpresa cuando entrenadores sin apenas trayectoria tienen la oportunidad de estar en grandes equipos. Es una auténtica sorpresa", dijo, para añadir que "me sorprende que los mejores clubs del mundo estén dirigidos por entrenadores sin historia. Por contra, cuando pienso en Allegri en el Milan, Gasperini en la Roma o Spalletti en la Juve, nunca me sorprende".

Mourinho siguió diciendo que "antes se creía que quien más ganaba era el mejor, pero ya no es así. Ahora, quien crea mejores percepciones es el mejor. Hay entrenadores que prueban cosas que no funcionan y fracasan, pero dicen: 'He muerto con mi idea'. Si mueres con tu idea, eres un estúpido".

Ambos técnicos se verán las caras en un duelo vital para el Benfica -lo tiene muy complicado para clasificarse para los 1/16 de final de la Champions League pero aún tiene opciones- en la última jornada de la liguilla el próximo miércoles 28 de enero en Lisboa.