Un buen Real Madrid asalta La Cerámica y duerme líder

Este Real Madrid es otro. El conjunto blanco ha firmado un partido muy serio en el estadio de La Cerámica, donde se ha impuesto al Villarreal con un doblete de Kylian Mbappé (0-2) para asaltar el liderato de LaLiga de manera provisional. A la espera de lo que haga el Barcelona este domingo frente al Real Oviedo en el Camp Nou, el equipo madridista suma 51 puntos por los 49 de los culés.

Después de golear al Mónaco en la Champions (6-1), los blancos han confirmado su recuperación en un campo difícil como es el del Villarreal, en el primer examen exigente de Álvaro Arbeloa a domicilio. Sólidos atrás y contundentes en ataque. Un buen partido del Madrid frente a un rival, el submarino amarillo, que también jugó a un nivel notable pero que se acabaría topando con la superioridad blanca.

Un Madrid que se marcha así de La Cerámica con algo más que los tres puntos. Se va con la sensación, largamente esperada, de haber recuperado el gen competitivo que había perdido durante mucho tiempo. El 0-2 ante el Villarreal no fue una exhibición de las de antaño, pero sí una demostración de madurez, oficio y jerarquía. De esas victorias que no enamoran, pero convencen.

El protagonista ha vuelto a ser Mbappé, el de casi siempre. El francés ya lleva 34 goles este curso, 21 de ellos en Liga después de otras tantas jornadas. Una barbaridad. Es Kylian un futbolista que marca diferencias incluso cuando el equipo no brilla. Pese a todo, queda claro que la llegada de Arbeloa al banquillo no ha sido un simple cambio estético, sino una sacudida anímica y estructural.

El partido respondió desde el inicio a lo que se esperaba: ritmo alto, presión agresiva y un intercambio de golpes constante. Villarreal y Real Madrid se miraron sin complejos, conscientes de que el centro del campo iba a ser una autopista de doble sentido. Marcelino apostó por un equipo valiente, con Pape Gueye —el flamante campeón de África con Senegal— como ancla y Gerard Moreno flotando entre líneas, mientras Arbeloa diseñó un Madrid vertical, menos elaborado pero más directo, fiándolo casi todo al desequilibrio de Vinícius y a la imaginación de Arda Güler.

El Villarreal reclamó penalti en esta acción de Huijsen sobre Mikautadze. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/H4T992atVq — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) January 24, 2026

El primer tiempo fue un ejercicio de fútbol sin red. Apenas hubo pausa ni control. El Villarreal se sintió cómodo en ese caos ordenado, en el que logró desactivar la circulación blanca y obligó al Madrid a vivir del uno contra uno. Pedraza apareció con peligro por la izquierda, Mikautadze avisó con una volea desviada y Gueye cerró la primera mitad con un disparo poderoso desde la frontal después de haber encontrado el pasillo. En el otro lado, el Real Madrid respondió más por talento individual que por juego colectivo. Güler probó a Luiz Júnior tras una acción personal, mientras que Vinícius rozó el gol con un disparo cruzado que se sacó de la nada. No hubo grandes intervenciones de los porteros, pero sí la sensación permanente de que cualquier error podía resultar fatal.

El empate al descanso satisfacía más a los locales, que en el ecuador del primer tiempo habían perdido por lesión a Juan Foyth, posiblemente de gravedad. Todo cambió tras el descanso. Bastaron dos minutos para que el Madrid encontrara lo que había estado buscando durante toda la primera parte: una acción decisiva de Vinícius. El brasileño ganó línea de fondo, provocó el error defensivo y Mbappé, siempre atento, empujó el balón a la red. Gol, ventaja y otro partido completamente distinto.

A partir de ahí, el equipo de Arbeloa se transformó. Bajó revoluciones, cerró espacios y comenzó a mandar desde la solidez. No fue un dominio brillante, pero sí eficaz. Comprendió el Madrid que el encuentro pedía concentración, esfuerzo y compromiso defensivo. Y respondió. Camavinga tuvo un par de errores en la salida de balón, aunque también se multiplicó para cortar transiciones y apagar incendios, mientras que Huijsen demostró que está volviendo y Jude Bellingham, aún en proceso de reconciliación con la afición, trabajó en la sombra, aportando equilibrio y sacrificio. Y Güler, con el balón, supo pausar el partido cuando más lo necesitaba su equipo.

El Villarreal intentó reaccionar desde la posesión, pero le faltó claridad y, sobre todo, energía. Gerard Moreno tuvo la ocasión del empate en una jugada ensayada —sorprendió Parejo, poniéndola rasa en el saque de la falta—, solo desde el punto de penalti, pero el remate del delantero internacional se marchó por encima del larguero.

Fue la última gran oportunidad de un submarino amarillo que acabó diluyéndose con los cambios (Thomas Parte, Ayoze y Pépé) y el paso de los minutos. El Real Madrid, cómodo en su nuevo papel, aguardó su momento. Mbappé rozó el segundo en una contra y, ya en el descuento, sentenció desde los 11 metros tras un claro penalti que él mismo le sacó a Pedraza.

21 goles en 20 partidos de #LALIGAEASPORTS. 🔟⚪️ El ❜𝒑𝒂𝒏𝒆𝒏𝒌𝒂❜ de Kylian Mbappé para certificar el triunfo del Real Madrid en La Cerámica. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/fLNGygK7NS — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) January 24, 2026

El Villarreal encaja su tercera derrota consecutiva entre todas las competiciones —dos en Liga y una en Champions— mientras el Madrid da la sensación de que empieza a parecerse a lo que Arbeloa quiere construir: un equipo menos ornamental, pero más sólido y competitivo. No es el Madrid definitivo, pero sí uno reconocible.



Ficha técnica

Villarreal, 0: Luiz Junior; Pau Navarro, Foyth (Rafa Marín, min.24), Renato Veiga, Pedraza; Buchanan (Pepe, min.70), Parejo (Partey, min.77), Gueye, Moleiro; Gerard Moreno (Oluwaseyi, min.70) y Mikautadze (Ayoze, min.77)

Real Madrid, 2: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Güler (Brahim, min.80), Bellingham; Mastantuono (Gonzalo, min.74), Vinicius y Mbappé

Goles: 0-1, m.47: Mbappé; 0-2, m.94, Mbappé, de penalti

Árbitro: Soto Grado (Comité riojano). Mostró tarjeta amarilla a Foyth (m.2), Buchanan (m.51) y Pau Navarro (m.57), del Villarreal; y a Mastantuono (m.62), del Real Madrid

Incidencias: Partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de La Cerámica ante 20.432 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales de los accidentes ferroviarios registrados en Adamuz y Gelida