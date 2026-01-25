El Barça reacciona en el segundo tiempo para regresar a la cima

Le costó, pero la reacción llegó a tiempo. El Barcelona ha recuperado el liderato de LaLiga después de golear al Real Oviedo (3-0), en el regreso de los azulgranas al Camp Nou 43 días después. A los culés se les atragantó la primera parte por la resistencia del colista, que sucumbió tras el descanso con dos errores que aprovecharon Dani Olmo y Raphinha, en poco más de cinco minutos, antes de que Lamine Yamal liquidase la contienda con un espectacular remate de chilena.

El conjunto catalán, que la próxima semana se jugará el Top 8 de la Champions en casa ante el Copenhague, olvida así la derrota del pasado fin de semana en Anoeta ante la Real Sociedad y regresa a la cima con 52 puntos, uno más que un Real Madrid que el sábado se la había arrebatado en La Cerámica al vencer al Villarreal con un doblete de Kylian Mbappé (0-2). Los asturianos, por su parte, se hunden en la última plaza con 13 unidades.

Con cinco cambios respecto al once que saltó al campo en Praga, entre ellos el redebut de Joao Cancelo con la camiseta azulgrana, los de Hansi Flick se mostraron incapaces de sorprender a un conjunto carbayón bien plantado y que, contra todo pronóstico, llevó más peligro en la primera parte al área rival, con Ilyas Chaira y Hassan como principales protagonistas. Fede Viñas, ya en el minuto 2, obligó a actuar a Joan Garcia con un remate que el guardameta culé logró despejar, y Gerard Martín veía ya en los primeros minutos la primera amarilla del duelo al frenar a Hassan, quizás el jugador más desequilibrante de los primeros 45 minutos, cuando el francés se escapaba por la banda.

Antes de la primera media hora, volvió a probar al portero local, que sacó una buena mano abajo para desviar su zurdazo. Y es que el Barça, huérfano de Pedri —el canario va a estar un mes más apartado de los terrenos de juego por lesión—, no conseguía sentirse cómodo, desacertado con el balón y sin lograr conectar con los hombres de arriba como Raphinha o Lamine Yamal. Ya en el 26’, De Jong envió un buen centro al segundo palo para Robert Lewandowski, pero David Carmo apareció justo a tiempo para evitar el remate del polaco.

Seguían sucediéndose las pérdidas y las imprecisiones en las filas barcelonistas. Ilyas hizo contener la respiración a la parroquia azulgrana con un latigazo desde tres cuartos de campo que se marchó muy cerca del palo izquierdo, todo antes de que Martínez Munuera señalase una polémica falta después de que Aarón Escandell recogiese supuestamente el esférico fuera del área, aunque claramente estaba dentro. La mejor de los azulgranas se hizo esperar hasta el añadido del primer tiempo, en una volea de Raphinha en el segundo palo ante la que Aarón se lució para evitar que el marcador se moviese antes del descanso. El partido se le atragantaba, y mucho, al líder de la Liga.

AARON ESCANDELL NO SE LO PODÍA CREER 👀 El árbitro señaló que el portero del Real Oviedo tocó el balón con la mano fuera del área y le sacó amarilla por las protestas#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/B0e9jLoRqC — DAZN España (@DAZN_ES) January 25, 2026

Pero todo cambió a la vuelta de vestuarios, cuando Hansi Flick decidió mover el banquillo y retirar al amonestado Gerard Martín para dar entrada a Jules Koundé a la vuelta de vestuarios. Lewandowski avisó primero con un cabezazo que se le fue desviado, pero un poco más tarde, en el 52’, el líder lograba desatascar por fin el partido. Con el Real Oviedo tratando de sacar la pelota jugada, Lamine Yamal entorpeció el despeje de Carmo y el balón, tras peinarlo Raphinha, acabó en las botas de Dani Olmo, que sacó un disparo raso muy ajustado que, entre un montón de jugadores, se coló en el fondo de las mallas.

Apenas sin tiempo para asimilar el tanto (m.57), Raphinha apuntaló el triunfo azulgrana aprovechando otro error de los azulones, en este caso de David Costas, al perder el balón ante el brasileño y permitir que éste se plantase solo ante Escandell. Raphinha batió al meta carbayón con una preciosa vaselina, dando muestras de su indiscutible calidad.

ESTE TÍO SE HA INVENTADO UNO DE LOS GOLES DE LA TEMPORADA Y SE SIENTA COMO SI NADA 🪄 El GOLAZO de Lamine Yamal para cerrar la victoria del FC Barcelona ante el Oviedo ES UNA BARBARIDAD 💥#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/OGBZKsLK0y — DAZN España (@DAZN_ES) January 25, 2026

Lamine Yamal se apuntó a la fiesta con invitación de Olmo, que le puso un magnífico centro con el exterior para que el de Mataró, con un acrobático remate de chilena, hiciese el tercer gol de la tarde en el Camp Nou (m.73). Fue el remate final, junto con la ovación a Santi Cazorla al saltar al campo, de un choque que acabó pasado por agua. La intensa lluvia y los relámpagos dieron paso a un fuerte viento y una tremenda granizada que caló hasta los huesos a los futbolistas en un tramo final en el Joan Garcia y Escandell todavía tuvieron que repeler los disparos de Brekalo y Lewandowski.

Uno de los templos del fútbol reconociendo a una leyenda como él 👏🏻 Así recibió el Camp Nou a DON Santiago Cazorla 🎩#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/YTk5xvPmfR — DAZN España (@DAZN_ES) January 25, 2026

En definitiva, trabajada victoria del Barça para recuperar el liderato. Le costó a los de Flick, pero acabaron explotando los errores del colista para acabar llevándose el gato al agua.

LO DE LA GRANIZADA HISTÓRICA QUE HA CAÍDO EN EL CAMP NOU… ¿¡QUÉ LOCURA ES!? 😳😳😳😳😳 VAYA IMAGEN ⛈️ #LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/qWfKfhTNpq — DAZN España (@DAZN_ES) January 25, 2026



Ficha técnica

FC Barcelona, 3: Joan Garcia; Eric Garcia; Cubarsí, Gerard Martín (Kounde, min. 46), Cancelo (Balde, min. 60); Casadó, De Jong; Olmo (Bernal, min. 75); Lamine Yamal (Roony Bardghji, min. 78), Lewandowski y Raphinha (Fermín, min. 60)

Real Oviedo, 0: Aarón; Lucas (Vidal, min. 66), David Costas, David Carmo, Javi López; Sibo, Colombatto (Brekalo, min. 82); Hassan (Cazorla, min. 82), Ilyas; Fede Viñas (Borbas, min. 82) y Reina (Fonseca, min. 66).

Goles: 1-0, m. 52: Dani Olmo; 2-0, m.57: Raphinha; 3-0, m.73: Lamine Yamal

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité valenciano). Mostró cartulina amarilla a Gerard Martín (m.9), del Barcelona; y a Aarón Escandell (m.33) y David Costas (m.43), del Real Oviedo

Incidencias: Partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou ante 44.763 espectadores. Antes del inicio del partido, el Barcelona ofreció la Supercopa de España a su afición y Lamine Yamal brindó al público el MVP del mes de diciembre. Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los accidentes ferroviarios de Ademuz y de Gelida, así como por el que fue vicepresidente del club catalán, Carles Villarrubí (2010-2017) y del exjugador y exentrenador Lucien Muller