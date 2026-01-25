Incendiario retuit de Pathé Ciss contra el Rayo al no ser homenajeado: "Vaya club de mierda"

Tremendo incendio el que se ha originado en el Rayo Vallecano. Este sábado, el equipo franjirrojo perdió frente a Osasuna en el Estadio de Vallecas (1-3), en un partido de Liga en el que Pathé Ciss, flamante campeón de la Copa África con la selección de Senegal, no recibió un homenaje por parte de su club.

Tras la derrota frente a los rojillos, en la que Ciss anotó el único gol de la tarde para el conjunto entrenado por Íñigo Pérez (firmando el 1-1 provisional en el minuto 59), el centrocampista de Dakar decidió retuitear el mensaje de un aficionado del conjunto vallecano en la red social X que criticaba muy duramente la decisión de la directiva del club.

"El Rayo Vallecano no es un equipo donde se prodiguen los campeones continentales. Hoy tenían una fabulosa oportunidad de homenajear a Pathé Ciss, campeón de la Copa África, y no han tenido ni ese jodido detalle. Vaya club de mierda", escribió el usuario @IntoleranteVk, en una publicación que luego fue reposteada por Pathé Ciss.

El @RayoVallecano no es un equipo donde se prodiguen losq campeones continentales. Hoy tenían una fabulosa oportunidad de homenajear a @pathe_22 🇸🇳, campeón de la #AFCON2025 y no han tenido ni ese jodido detalle. Vaya club de mierda. — FiresInTheSky (@IntoleranteVk) January 24, 2026

El Rayo Vallecano se vio obligado a reaccionar, asegurando que ante Osasuna no hubo ningún tipo de homenaje a Ciss porque "no era el día", ya que se trataba de "una jornada de luto" por las víctimas de los accidentes de tren ocurridos hace unos días en Adamuz (Córdoba) y en Gelida (Barcelona).

Además, el club informó de que el "merecido reconocimiento" a Pathé Ciss se realizará en los prolegómenos del próximo encuentro en Vallecas, el sábado 7 de febrero frente al Real Oviedo.

Si esto lo anuncias antes del partido podría tener un pase, por mucho que un homenaje y reconocimiento a nuestro jugador no empaña ni hace de menos a las víctimas, por quien todos sentimos dolor y respeto máximos. Otra chapuza del "Capitán a posteriori" del palco. https://t.co/6yngmS4x8U — FiresInTheSky (@IntoleranteVk) January 25, 2026

Una publicación a la que volvía a reaccionar el usuario @IntoleranteVk, que no dudó en arremeter contra el "capitán a posteriori" del palco, en referencia al presidente del Rayo, Raúl Martín Presa.

El Villarreal sí homenajeó a Pape Gueye

Se da la circunstancia de que el Villarreal, en los prolegómenos del partido contra el Real Madrid en el Estadio de La Cerámica (0-2), sí quiso rendir homenaje a su futbolista senegalés Pape Gueye, que además fue el jugador que marcó el único gol en la victoria de los Leones de la Teranga ante Marruecos en la prórroga de la final disputada el pasado 18 de enero en Rabat (1-0).