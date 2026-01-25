Mbappé dedica a Brahim su penalti a lo Panenka: "Por ti, por ti"

El Real Madrid se ha impuesto al Villarreal en el estadio de La Cerámica (0-2) con un doblete de Kylian Mbappé, que ya lleva 21 tantos en otras tantas jornadas de Liga y un total de 34 esta temporada entre todas las competiciones.

21 goles en 20 partidos de #LALIGAEASPORTS. 🔟⚪️ El ❜𝒑𝒂𝒏𝒆𝒏𝒌𝒂❜ de Kylian Mbappé para certificar el triunfo del Real Madrid en La Cerámica. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/fLNGygK7NS — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) January 24, 2026

El francés abrió la cuenta al comienzo de la segunda parte, al cazar dentro del área un rechace tras un mal despeje de Pape Gueye, y la cerró al transformar un penalti a lo Panenka, dedicando este segundo gol a Brahim Díaz, después de que el internacional marroquí fallara una pena máxima en la final de la Copa de África con su selección ante Senegal.

"Por ti, por ti", le dijo Kylian a Brahim antes de que ambos se fundieran en un emotivo abrazo.

El francés tomó la responsabilidad, esperó, tocó con suavidad y elevó la pelota por el centro de la portería defendida por Luiz Júnior para firmar el definitivo 0-2.

Sinceramente creo que lo de Brahim Díaz ante Senegal tirando el penalti así ha sido un intento de lucirse más que para ayudar a su equipo. pic.twitter.com/GlU4JEwCVM — Gabymanw (@gabymanw) January 18, 2026

La dedicatoria de Kylian a Brahim refuerza la idea de un vestuario unido y en sintonía con esta nueva etapa con Álvaro Arbeloa al frente del banquillo. La herida del penalti fallado por Brahim encontró una respuesta colectiva en el gesto de su compañero.