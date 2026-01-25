¿Quién es Bryan Bugarín? Así juega una de las mayores promesas del Real Madrid

El Real Madrid sigue apostando por la cantera, aunque luego las oportunidades en el primer equipo terminen escaseando para la gran mayoría de jugadores. En esta ocasión el movimiento es un blindaje: se trata de Bryan Bugarín, jovencísimo centrocampista hispano-brasileño que cumplirá 17 años el próximo 17 de marzo, a quien el club ha decidido renovar con una cláusula mareante de 75 millones de euros.

Formado en las categorías inferiores del Celta de Vigo, Bugarín provocó con su salida un gran conflicto interno entre el anterior presidente de la entidad celeste, Carlos Mouriño, y el jugador Denis Suárez, con Intermedia Sport Player —la agencia de representación del futbolista de Salceda de Caselas— metida de lleno en la pelea.

El caso es que el talentoso Bryan hizo las maletas rumbo a Valdebebas en el verano de 2021, incorporándose al Infantil B, y desde entonces su fútbol sigue deslumbrando no solo en La Fábrica, sino que también ha llamado la atención de algunos de los grandes clubes de Europa como el Paris Saint-Germain, el Liverpool y el Borussia Dortmund.

El Madrid no era ajeno a esta situación y ha decidido mover ficha, renovando el contrato de Bugarín, que cuenta con la doble nacionalidad española y brasileña, hasta 2028 con una cláusula de 75 millones.

El jugador vigués compartió la noticia con el siguiente mensaje que ha difundido en sus perfiles oficiales: "Muy agradecido y feliz de firmar mi primer contrato profesional. Orgulloso de formar parte de esta gran familia. Gracias por la confianza. A seguir trabajando y defendiendo estos colores siempre".

Un ‘nuevo’ Nico Paz

Bryan, hermano menor del también excéltico Erik Bugarín —que dejó en su día el Celta por el Wolverhampton—, llamó la atención desde muy pequeño en cada club por el que pasó. Pero fue la edición de 2021 de LaLiga Promises la que realmente lo puso en el mapa futbolístico más allá de Galicia. Y enseguida hizo las maletas.

Fue aquel mismo verano de 2021 cuando el Madrid fue a por él y se lo llevó, desencadenando todo un terremoto en el Celta. A sus 16 años, Bryan es habitual con las categorías inferirores de la selección española y forma parte de Juvenil B madridista, aunque la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) también anda tras sus pasos al contar con la doble nacionalidad.

Pero la pregunta es: ¿cómo juega Bryan Bugarín? Se trata de un mediapunta zurdo que tiene la portería entre ceja y ceja, para marcar y también para asistir. Un fino y talentoso futbolista a quien en La Fábrica comparan con Nico Paz, el habilidoso centrocampista argentino del Como que podría regresar al Real Madrid más pronto que tarde.

Bugarín lleva ya más de 60 goles y más de 40 asistencias en La Fábrica desde que aterrizó procedente del Celta. Un talento de la generación de 2009 en la que también hay otros jugadores excepcionales como Marco Company, Leo Lemaitre o Enzo Alves, el hijo de Marcelo Vieira. "La mejor generación en muchísimo tiempo", proclaman a los cuatro vientos en Valdebebas. Y Bryan Bugarín es uno de los referentes de ella.